Мир ждет резкий скачок цен на нефть: в США обновили прогноз
Американский финансовый холдинг JPMorgan прогнозирует, что нефть марки Brent будет стоить около 78 долларов за баррель к концу года. В то же время средняя стоимость сырья в четвертом квартале будет находится в пределах 75 долларов за баррель.
Одновременно с этим эксперты снизили прогноз мирового спроса на нефть на вторую половину 2021 года. Об этом сообщает ProFinance.
В частности, прогноз спроса на третий квартал снизился на 300 тысяч – до 97,7 баррелей в сутки. Это на 3% меньше, чем за тот же период в 2019 году.
При этом оценка за четвертый квартал снизилась на 230 тысяч – до 99,2 баррелей в сутки. Это на 2% меньше, чем в 2019 году.
Оценки спроса в Китае выросли на 230 тысяч баррелей в сутки. Это произошло в основном из-за роста потребления бензина.
Однако более слабый, чем ожидалось, спрос на бензин в США и низкое восстановление спроса в Индии перевесили рост потребления в Китае. В связи с этим аналитики JPMorgan снизили прогноз мирового спроса на сырье.
Напомним, ранее цены на нефть эталонных марок Brent и WTI упали. Это произошло после решения ОПЕК+ сохранить политику постепенного возврата предложения на рынок.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2021 году нефть пошла вверх на фоне достижения странами ОПЕК+ новых соглашений. Они предусматривают, что Россия и Казахстан смогут увеличить производство в феврале и марте на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно. В то же время Саудовская Аравия сократит добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки.
Общий объем добычи нефти ОПЕК в феврале и марте 2021 года останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки. При этом общий объем добычи партнерами по соглашению ОПЕК+ увеличится в феврале до 14,6 млн баррелей, а в марте – до 14,9 млн баррелей.