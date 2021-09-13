Мир ждет резкий скачок цен на нефть: в США обновили прогноз

Американский финансовый холдинг JPMorgan прогнозирует, что нефть марки Brent будет стоить около 78 долларов за баррель к концу года. В то же время средняя стоимость сырья в четвертом квартале будет находится в пределах 75 долларов за баррель.

Одновременно с этим эксперты снизили прогноз мирового спроса на нефть на вторую половину 2021 года. Об этом сообщает ProFinance.

В частности, прогноз спроса на третий квартал снизился на 300 тысяч – до 97,7 баррелей в сутки. Это на 3% меньше, чем за тот же период в 2019 году.

При этом оценка за четвертый квартал снизилась на 230 тысяч – до 99,2 баррелей в сутки. Это на 2% меньше, чем в 2019 году.

Оценки спроса в Китае выросли на 230 тысяч баррелей в сутки. Это произошло в основном из-за роста потребления бензина.

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Однако более слабый, чем ожидалось, спрос на бензин в США и низкое восстановление спроса в Индии перевесили рост потребления в Китае. В связи с этим аналитики JPMorgan снизили прогноз мирового спроса на сырье.

Напомним, ранее цены на нефть эталонных марок Brent и WTI упали. Это произошло после решения ОПЕК+ сохранить политику постепенного возврата предложения на рынок.

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