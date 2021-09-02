Цены на нефть упали: названы причины

Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI в четверг, 2 сентября, упали. Это произошло после решения ОПЕК+ сохранить политику постепенного возврата предложения на рынок.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures упала до 71,77 доллара за баррель, что на 0,2% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 0,3% – до 68,28 доллара за баррель.

Видео дня

Стоимость сырья начала падать после того, как Организация стран-экспортеров нефти и другие производители, включая Россию, договорились продолжить политику поэтапного отказа от рекордных сокращений добычи. Об этом сообщает Reuters.

В частности, в ОПЕК+ решили добавлять на рынок 400 тысяч баррелей нефти в сутки каждый месяц.

"Что не очевидно, так это то, сможет ли спрос расти так же быстро, как прогнозирует ОПЕК + и рынок. Особенно, учитывая риск ограничений для борьбы с распространением новых штаммов COVID-19", – резюмировал глава отдела нефтяных рынков Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Как сообщал OBOZREVATEL: