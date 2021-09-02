Цены на нефть упали: названы причины
Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI в четверг, 2 сентября, упали. Это произошло после решения ОПЕК+ сохранить политику постепенного возврата предложения на рынок.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures упала до 71,77 доллара за баррель, что на 0,2% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 0,3% – до 68,28 доллара за баррель.
Стоимость сырья начала падать после того, как Организация стран-экспортеров нефти и другие производители, включая Россию, договорились продолжить политику поэтапного отказа от рекордных сокращений добычи. Об этом сообщает Reuters.
В частности, в ОПЕК+ решили добавлять на рынок 400 тысяч баррелей нефти в сутки каждый месяц.
"Что не очевидно, так это то, сможет ли спрос расти так же быстро, как прогнозирует ОПЕК + и рынок. Особенно, учитывая риск ограничений для борьбы с распространением новых штаммов COVID-19", – резюмировал глава отдела нефтяных рынков Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2021 году нефть пошла вверх на фоне достижения странами ОПЕК+ новых соглашений. Они предусматривают, что Россия и Казахстан смогут увеличить производство в феврале и марте на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно. В то же время Саудовская Аравия сократит добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки.
Общий объем добычи нефти ОПЕК в феврале и марте 2021 года останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки. При этом общий объем добычи партнерами по соглашению ОПЕК+ увеличится в феврале до 14,6 млн баррелей, а в марте – до 14,9 млн баррелей.