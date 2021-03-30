Минздрав на вакцины от COVID-19 потратил 40% годовых средств: сколько денег выделили

Министерство здравоохранения Украины потратило около 1,6 млрд грн на закупку вакцины от коронавируса по бюджетной программе "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19". Это составляет 40% от общей суммы программы в 4 млрд грн.

Об этом сообщает StateWatch со ссылкой на письмо Государственной казначейской службы. В рамках программы по общему фонду госбюджета на 2021 год предусмотрено 2,6 млрд грн на закупку вакцины. По состоянию на 22 марта из этой суммы потрачено 242,6 млн грн.

Однако по специальному фонду государственного бюджета было выделено 1,38 млрд грн, из которых уже потрачено 1,35 млрд. В 2021-м Минздрав планирует закупить 7,9 млн доз прививок для 3,9 млн человек

Цена за одну дозу вакцины составляет 504 грн. Такая же цена была уплачена за дозу китайской вакцины CoronaVac. Стоимость дозы индийской вакцины Covishield неизвестна. Однако если разделить объем затраченных средств на цену за вакцину, заложенный в бюджетную программу, можно предположить, что уже было закуплено более 4,9 млн доз для Украины.

Ранее стало известно, что разработка паспортов вакцинации против коронавируса для украинцев сейчас находится на финальной стадии. Сертификаты начнут вводить тогда, когда в Украине будет вакцинировано большее количество граждан.

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