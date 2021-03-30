МОЗ на вакцини від COVID-19 витратило 40% річних коштів: скільки грошей виділили

Міністерство охорони здоров'я України витратило близько 1,6 млрд грн на закупівлю вакцини від коронавірусу за бюджетною програмою "Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19". Це становить 40% від загальної суми програми в 4 млрд грн.

Про це повідомляє StateWatch із посиланням на лист Державної казначейської служби. У межах програми із загального фонду держбюджету на 2021 рік передбачено 2,6 млрд грн на закупівлю вакцини. Станом на 22 березня з цієї суми витрачено 242,6 млн грн.

Однак за спеціальним фондом державного бюджету було виділено 1,38 млрд грн, з яких вже витрачено 1,35 млрд. У 2021-му МОЗ планує закупити 7,9 млн доз щеплень для 3,9 млн осіб

Ціна за одну дозу вакцини становить 504 грн. Така сама ціна була сплачена за дозу китайської вакцини CoronaVac. Вартість дози індійської вакцини CoviShield невідома. Однак якщо розділити обсяг витрачених коштів на ціну за вакцину, закладений у бюджетну програму, можна припустити, що вже було закуплено понад 4,9 млн доз для України.

Раніше стало відомо, що розроблення паспортів вакцинації проти коронавірусу для українців наразі перебуває на фінальній стадії. Сертифікати почнуть вводити тоді, коли в Україні буде провакцинована більшість громадян.

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