Минюст с третьей попытки попытается продать женские трусы на аукционе

На аукционе Министерства юстиции Украины, через который продают арестованное имущество должников, с третьей попытки пытаются найти покупателей женского белья.

Соответствующая информация появилась на сайте СЕТАМ. Указано, что приставы конфисковали трусы в середине декабря в Кривом Роге.

Один из лотов – трусы "зеленого цвета с черным узором" с этикеткой. Белье хотели продать 1 и 11 февраля, но желающих приобрести товар не нашлось.

Сперва арестованные трусы продавались по 38,82 грн, потом – по 29,12 грн. К третьим торгам стартовая цена белья опустилась до 19,41 грн.

Дело в том, что на повторных торгах недвижимое имущество выставляется по цене 85%, а движимое – за 75% от предыдущей стоимости. Во время третьего аукциона цена равна 70% и 50% от первоначальной.

На этот раз торги должны состояться 22 февраля, и в системе уже зарегистрировались три участника. Они попытаются приобрести зеленые трусы размера L, а на такое же белье размера М желающих пока нет.

Для участия в торгах нужно зарегистрироваться на сайте, подать заявку из личного кабинета и заплатить гарантийный взнос в размере 5% от стартовой цены лота. В случае с трусами гарантийный взнос определен на уровне 0,97 грн.

Отметим, кроме трусов с принтом на аукционе выставлены и другие модели:

Добавим, система электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) появилась в Украине в 2015 году. Там также продают активы неплатежеспособных банков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году в Национальный банк Украины поступило более 2100 жалоб на деятельность коллекторов. В НБУ назвали коллекторскую деятельность одной из главных проблем прошлого года.