Украинцы жалуются на деятельность коллекторов: отчет НБУ

В 2020 году в Национальный банк Украины поступило более 2171жалоб на деятельность коллекторов.

Отмечается, что коллекторская деятельность – это одна из главных проблем прошлого года. Об этом сообщается в отчете НБУ о работе с обращениями потребителей финансовых услуг за IV квартал в 2020 году.

"В 2020 году значительная часть обращений по микрофинансовых компаний и банков касалась жестких мер по взысканию задолженности с должников. В частности, речь об угрозах, круглосуточный автодозвон должнику, его знакомым, родным и друзьям, распространение личной информации на другое", – отмечает НБУ.

Советы НБУ, как действовать потребителю:

Не допускайте просрочки кредита, это ведет к привлечению коллекторов. В случае возникновения таких ситуаций, попробуйте договориться о реструктуризации долга и прекращения действия коллекторов;

Если коллекторы продолжают угрожать, обратитесь с письменной жалобой на руководство финкомпании или банка, а также в НБУ;

Вы можете обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по прав человека или в суд. Ведь именно они контролируют соблюдение законодательства о защите персональных данных.

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