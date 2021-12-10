Министр предупредил Германию: Польша будет добиваться закрытия "Северного потока-2"

Польское правительство будет добиваться полного закрытия российского газопровода "Северный поток-2". Министр иностранных дел Збигнев Рау заявил во время встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок, что проект является "вредным" для всей Европы.

"Польша будет постоянно требовать закрытия проекта "Северный поток-2", – цитирует Рау tvp.info в Twitter. Министры встретились сегодня, 10 декабря, в Варшаве.

Польский глава министерства отметил, что предыдущие немецкие власти сотрудничали с Россией по строительству "Северного потока" и "Северного потока-2", но это стало "фатальной политикой". В то же время именно ФРГ несет ответственность за все последствия от строительства скандальных трубопроводов.

Видео дня

Стоит отметить, что Польша является самым ярым противником "Северного потока-2" из стран Евросоюза. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий несколько раз заявлял о том, что газопровод угрожает безопасности Украины и Европы в целом.

Причем Польша даже обращалась в ЕС по поводу того, что объединение демонстрирует безразличие к Украине. Как заявил ранее президент Анджей Дуда, это выражалось еще тогда, когда Евросоюз закрыл глаза на достройку спорного газопровода.

Отметим, глава МИД Германии также всегда выступала против запуска российского трубопровода. Бербок не раз заявляла, что проект не отвечает интересам ЕС. Она считает, что Германии нужно не только смотреть на рентабельность проектов, но и оценивать их с точки зрения интересов, которые за ними кроются.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что если российский "Газпром" будет дополнительно поставлять газ, то это сбалансирует спрос и предложение на рынке в Европе. Но сейчас, как отметил замглавы польской энергокомпании PGNiG Пшемыслав Вацлавский, складывается очень сложная ситуация из-за высоких цен на газ.