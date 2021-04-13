Министр обороны Германии предложила связать "Северный поток-2" с поведением России
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что объемы поставок газа в будущем по "Северному потоку-2" должны зависеть от "поведения России".
Ее слова приводит "РИА Новости". "Что касается "Северного потока-2", то вопрос о том, является ли разумным перед столь скорым завершением выдержать мораторий, себе задавать можно. Однако я твердо убеждена, что если "Северный поток 2" будет продолжен, то в конечном итоге нужно сделать вопрос, сколько газа будет транспортироваться, зависимым от поведения России", – заявила Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с главой Минобороны США Ллойдом Остином.
Напомним, Министерство юстиции США утвердило два пакета санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Ограничения могут быть представлены Конгрессу уже в мае, а окончательное решение о том, кто войдет в санкционный список, будет принимать лично президент Джо Байден.
По данным СМИ, завизированные списки затрагивают компанию-оператора Nord Stream 2 AG и ее главу Матиаса Варнига. Если санкции действительно применят против компании-оператора, работы продолжить не смогут.
"Судя по намерениям администрации США, они собираются добиться остановки строительства "Северного потока-2". Но у них также идут переговоры с Германией по поводу того, действительно ли до конца остановить этот проект, или дать ему достроится, но с определенными условиями и гарантиями для Украины по объемам транзита через ГТС. Нужно дождаться результатов переговоров, чтобы понимать, будут ли штаты идти до конца, чтобы остановить это строительство", – заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак
Как сообщал OBOZREVATEL:
Депутат Европейского парламента от Германии Сергей Лагодинский назвал ключевые мотивы сторонников "Северного потока-2" на Западе. Одна из них – связи в одной из партий правящей коалиции, социал-демократов, бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который нынче является главой комитета акционеров Nord Stream AG и, по словам евродепутата, был "практически куплен "Газпромом".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность назначение спецпосланника США по газопроводу "Северный поток-2". Он отметил, что американское правительство использует новые санкционные инструменты: представитель, видимо, будет ездить и всем грозить.