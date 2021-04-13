Министр обороны Германии предложила связать 'Северный поток-2' с поведением России

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что объемы поставок газа в будущем по "Северному потоку-2" должны зависеть от "поведения России".

Ее слова приводит "РИА Новости". "Что касается "Северного потока-2", то вопрос о том, является ли разумным перед столь скорым завершением выдержать мораторий, себе задавать можно. Однако я твердо убеждена, что если "Северный поток 2" будет продолжен, то в конечном итоге нужно сделать вопрос, сколько газа будет транспортироваться, зависимым от поведения России", – заявила Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с главой Минобороны США Ллойдом Остином.

Напомним, Министерство юстиции США утвердило два пакета санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Ограничения могут быть представлены Конгрессу уже в мае, а окончательное решение о том, кто войдет в санкционный список, будет принимать лично президент Джо Байден.

По данным СМИ, завизированные списки затрагивают компанию-оператора Nord Stream 2 AG и ее главу Матиаса Варнига. Если санкции действительно применят против компании-оператора, работы продолжить не смогут.

"Судя по намерениям администрации США, они собираются добиться остановки строительства "Северного потока-2". Но у них также идут переговоры с Германией по поводу того, действительно ли до конца остановить этот проект, или дать ему достроится, но с определенными условиями и гарантиями для Украины по объемам транзита через ГТС. Нужно дождаться результатов переговоров, чтобы понимать, будут ли штаты идти до конца, чтобы остановить это строительство", – заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак

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