Міністерка оборони Німеччини запропонувала пов'язати "Північний потік-2" з поведінкою Росії

Міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що обсяги поставок газу в майбутньому щодо "Північного потоку-2" повинні залежати від "поведінки Росії".

Її слова наводить РИА "Новости". "Що стосується "Північного потоку-2", то питання про те, чи є розумним перед настільки швидким завершенням витримати мораторій, собі ставити можна. Однак я твердо переконана, що якщо "Північний потік-2" буде продовжений, то в кінцевому підсумку потрібно зробити питання, скільки газу буде транспортуватися, залежним від поведінки Росії", – заявила Крамп-Карренбауер за підсумками переговорів із главою Міноборони США Ллойдом Остіном.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США затвердило два пакети санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Обмеження можуть бути презентовані Конгресу вже в травні, а остаточне рішення про те, хто увійде до списку санкцій, буде особисто за президентом Джо Байденом.

За даними ЗМІ, завізовані списки зачіпають компанію-оператора Nord Stream 2 AG і її главу Матіаса Варніга. Якщо санкції дійсно застосують проти компанії-оператора, роботи продовжити не зможуть.

"Судячи з намірів адміністрації США, вони збираються добитися зупинення будівництва "Північного потоку-2". Але у них також йдуть переговори з Німеччиною з приводу того, чи дійсно до кінця зупинити цей проєкт, або дати йому добудуватися, але з певними умовами та запобіжними заходами для України щодо обсягів транзиту через ГТС. Потрібно дочекатися результатів переговорів, щоб розуміти, чи будуть Штати йти до кінця, щоб зупинити це будівництво", – заявив глава Комітету економістів України Андрій Новак.

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