Министр агрополитики рассказал, сколько стоит гектар земли в Украине

Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что средняя стоимость гектара земли в Украине составляет 40 тысяч гривен. В частности, за 30 дней со старта рынка земли заключили 2901 сделку.

"То есть, за первый месяц рынка земли средняя цена за украинский гектар составляет 40 тысяч гривен. Сейчас больше земли приобрели в Полтавской, Тернопольской и Кировоградской областях. Но география продаж – по всей стране", – отметил Лещенко. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

За 30 дней работы рынка общая площадь проданных участков, в отношении которых зарегистрированы сделки, составила 5324 га. Сумма сделок достигла 210 млн гривен.

Видео дня

По словам Лещенко, все больше нотариусов осваивают все инструменты, необходимые для регистрации сделок, и все больше аграриев убеждаются в действенности рынка.

"Время популизма на теме земли истекло. Очень скоро граждане узнают, кто якобы боролся за права народа, а на самом деле паразитировал на теневом рынке земли. Прозрачность рынка и доступность данных для всех только повысят его эффективность. 40 тысяч гривен за гектар – это наша стартовая линия! Мы с вами перешли на новый этап отношения к земле! Земля – это защищенная, свободная собственность, стоимость которой растет", – резюмировал министр.

Напомним, что в Украине с 1 июля потерял силу мораторий на продажу земли сельхозназначения, а значит ее разрешат покупать и продавать. Пока что приобретать участки смогут только физические лица – граждане Украины. Максимальный размер земельного участка – 100 га на человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра сможет подавать в суд иски о конфискации земельных участков. Во-первых, конфисковать участок могут в случае нарушения требований относительно предельной площади земель сельскохозяйственного назначения, которые могут находиться в собственности у одного человека.

Во-вторых, конфискация возможна в случаях, когда владелец был обязан отчуждить ее (купля-продажа или дарение) в соответствии с законом, но участок не был отчужден.