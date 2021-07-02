Министр агрополитики рассказал, как будет дорожать земля в Украине

Министр аграрной политики Роман Лещенко спрогнозировал, что земля в Украине будет стабильно ежегодно дорожать. Ожидается, что стоимость участков сельскохозяйственного назначения будет расти в среднем на 7-10%.

"Что касается роста стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения. По нашим оценкам, рост будет около 7-10% ежегодно", – отметил Лещенко. Соответсвующее заявление министр сделал во время часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады в пятницу, 2 июля.

По его словам, земля в Украине является недооцененной. Однако есть рыночные факторы, которые влияют на рост стоимости.

"Мы убеждены, что цена будет постоянно расти", – резюмировал Лещенко.

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Напомним, что в Украине с 1 июля потерял силу мораторий на продажу земли сельхозназначения, а значит ее разрешат покупать и продавать. Пока что приобретать участки смогут только физические лица – граждане Украины. Максимальный размер земельного участка – 100 га на человека.

Министр аграрной политики заявил, что средняя стоимость гектара земли в Украине будет колебаться в пределах 50 тысяч гривен. По его словам, такую цену следует ожидать с 1 июля 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра сможет подавать в суд иски о конфискации земельных участков. Во-первых, конфисковать участок могут в случае нарушения требований относительно предельной площади земель сельскохозяйственного назначения, которые могут находиться в собственности у одного человека.

Во-вторых, конфискация возможна в случаях, когда владелец был обязан отчуждить ее (купля-продажа или дарение) в соответствии с законом, но участок не был отчужден.