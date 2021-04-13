Минэкономики объяснило, что будет с ценами на продукты в Украине

В Украине наблюдается стабилизация потребительских цен на социально значимые товары и оснований для дальнейшего роста не усматривается.

За последнюю неделю зафиксировано снижение стоимости некоторых социальных продуктов, в частности, некоторых видов хлеба, круп, масла сливочного, яиц, лука, моркови и картофеля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

По оценкам представителей ритейла, к Пасхальным праздникам ценовая ситуация на продукты будет оставаться стабильной. В частности, представители Союза птицеводов Украины подтвердили, что ближайший месяц рост цен на яйца и мясо птицы не предвидится.

Представители "Укрцукру" также отметили, что нет предпосылок для роста цены на сахар.

"Что касается ценовой ситуации на внутреннем рынке сахара было отмечено, что спрос и предложение сбалансированы, рост цен не наблюдается. На сегодняшний день оптово-отпускные цены составляют 21,35-22 грн/кг с НДС", – говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2021-го индекс цен на продовольственные товары вырос на 2,1% по сравнению с февралем, до 118,5 пункта – максимум с июня 2014 года. Подорожание продолжается уже десятый месяц подряд. Значительнее всего выросла стоимость растительных масел и молочной продукции.

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