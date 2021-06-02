Милованов заявил, что КШЭ аннулирует контракт с 'Укроборонпромом' и сделает аналитику бесплатно

Киевская школа экономики (КШЭ) аннулирует контракт с "Укроборонпромом". Вместо этого аналитику сделают бесплатно.

Об этом сообщил президент КШЭ, глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов, пишет "24 канал". "Переговоры по этому контракту начались в июне 2020 года, то есть примерно год назад. Меморандум был подписан зимой. Решение совета директоров приняли в феврале", – сказал он.

Кроме того, он добавил, что не работает в "Спецтехноэкспорте", а является членом набсовета "Укроборонпрома". Милованов назвал обвинения в коррупции безосновательными.

"То есть меня обвиняют во взятке, но предприятие, которое подписало контракт... я там не работаю. Оно связано с КШЭ через совет директоров, который контролирует и меня, и это предприятие, но я в нем даже не руководитель, не работник", – подытожил глава набсовета концерна.

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Ранее сообщалось, что предприятие "Спецтехноэкспорт", которое входит в концерн "Укроборонпром", заказало у "Киевской школы экономикой и менеджмента" услуги на сумму 1,68 млн грн. Заказ сделали за день до того, как Тимофея Милованова, являющегося президентом "КШЭ", ввели в состав набсовета "Укроборонпрома".

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