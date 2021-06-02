Милованов заявил, что его выбрали новым главой набсовета "Укроборонпрома"

Во вторник, 1 июня, на заседании обновленного состава наблюдательного совета украинской компании "Укроборонпром" новым главой был избран Тимофей Милованов. В заседании приняло участие также руководство концерна.

Об этом сообщил Милованов в Facebook. "Вчера было первое заседание обновленного наблюдательного совета "Укроборонпрома". На нем меня избрали председателем (это объясняет публичные атаки на меня в последнюю неделю: так же происходило – публичные атаки и дискредитация – когда меня назначали заместителем председатель совета НБУ в 2016 году)", – написал экс-министр экономики.

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Так, набсовет компании представлен 5-ю членами. В высший руководящий орган концерна входят первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Валерий Иващенко, экс-директор Агентства исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж. Тетер, а с недавних пор и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов и промышленники Александр Носов и Ростислав Шурма.

"Среди вопросов, вынесенных на обсуждение, речь шла, в частности, о потребности во всестороннем анализе жизнестойкости предприятий-участников концерна, разработке корпоративной стратегии реформирования "Укроборонпрома" и его предприятий-участников, в том числе стратегии развития отраслевых объединений, которые будут образованы вокруг основной номенклатуры производства", – говорится в сообщении.

Напомним, предприятие "Спецтехноэкспорт", которое входит в концерн "Укроборонпром", заказало у "Киевской школы экономикой и менеджмента" услуги на сумму 1,68 млн грн. Заказ сделали за день до того, как Тимофея Милованова, являющегося президентом "КШЭ", ввели в состав набсовета "Укроборонпрома".

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