"Метинвест" сделает все возможное для возобновления предприятий в истерзанных войной городах, – Рыженков

"Метинвест" сделает все возможное, чтобы восстановить предприятия в изуродованных войной городах и снова заработать в полную силу под украинским флагом.

Об этом заявил генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков во время визита на предприятия Запорожья.

"Мотивация Украины и украинцев в этой страшной войне четкая и крепкая: мы защищаем свою землю, свои дома, родных и близких, свое право на жизнь в мире на своей земле. Мы не забираем, не разрушаем чужое – мы отстаиваем свое, родное. И это придает силы и светлую веру в победу Украины в эти темные дни, и каждый в команде "Метинвест" – в карьере, возле доменной печи, прокатного станка, в гуманитарном хабе – делает свой неоценимый вклад в приближение дня победы Украины. Это единство и есть наше непобедимое оружие", – отметил он.

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Рыженков посетил недавно созданный Центр реабилитации и реинтеграции переселенцев. Вынужденным переселенцам в Центре предоставляется консультативная, психологическая и медицинская помощь, приемная Центра карьеры "Метинвест" оказывает помощь в трудоустройстве предприятия Компании и коммунальные заведения городов присутствия. Только за первую неделю работы в Центр обратилось около четырехсот мариупольцев.

Генеральный директор "Метинвест" также посетил комбинат Запорожсталь, начавший выплавку чугуна после вынужденной остановки и консервации.

"Запорожсталь является одним из ключевых предприятий, которое вносит весомый вклад в экономику Украины. В военное время, когда война заставила замолчать огромные и сверхважные для национальной экономики предприятия по всей Украине, любое работающее производство – это особенно важное предприятие для страны. Мы делаем все возможное для того, чтобы сегодня заложить фундамент надежного будущего: работаем над новой логистикой и освоением новых продуктов, обеспечиваем занятость эвакуированных специалистов "Метинвеста", чтобы сохранить команду", – отметил Юрий Рыженков.