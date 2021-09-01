"Метинвест" инвестировал около 50 млн долларов в один из крупнейших проектов на Ингулецком ГОКе

На Ингулецком горно-обогатительном комбинате группы "Метинвест" ввели в эксплуатацию новый тракт комплекса рудной циклично-поточной технологии (ЦПТ) – один из крупнейших проектов на горнодобывающих предприятиях компании за последнее десятилетие. В строительство комплекса компания инвестировала около 50 млн долларов.

Комплекс ЦПТ расположен в карьере и представляет собой систему подземных и наземных конвейеров и состоит из двух трактов – нового Восточного и существующего Западного, сообщает пресс-служба "Метинвеста".

Как отметил генеральный директор Ингулецкого ГОКа Александр Герасимчук, проект ЦПТ – один из наиболее масштабных на горнодобывающих предприятиях группы "Метинвест", а перспективная технология позволит Ингулецкому ГОКу строить долгосрочные планы по добыче железной руды.

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"Кроме того, предприятие значительно снизит нагрузку на окружающую среду за счет эксплуатации конвейерного транспорта, использования современной аспирационной установки и сокращения времени работы двигателей внутреннего сгорания автосамосвалов. После запуска комплекса комбинат планирует транспортировать с его помощью около 40 тысяч тонн руды в сутки", – подчеркнул он.

Строительство комплекса длилось шесть лет. За это время были выполнены горно-капитальные и строительные работы, смонтировано основное технологическое и вспомогательное оборудование. Все работы автоматизированы – это позволяет контролировать абсолютно все параметры оборудования. Также на ЦПТ установлена автоматизированная установка, которая очищает воздух от пыли.

"Современные экологичные комплексы позволят "Метинвесту" повысить эффективность производства и снизить себестоимость сырья, чтобы обеспечить конкурентное преимущество нашей продукции на мировом рынке", – отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

За счет экологически чистого и экономичного конвейерного транспорта в карьере снизится техногенная нагрузка на окружающую среду, операционные и эксплуатационные затраты.

Ингулецкий ГОК – одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Украины. Специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна. Комбинат добывает более 30 млн тонн железной руды и производит около 12 млн тонн железорудного концентрата в год.