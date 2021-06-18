В сети пожаловались на схемы Meest по пошлинам и "договорняки" на таможне: компанию нашли в Крыму

Украинская компания Meest начала добавлять к стоимости доставленных товаров уплату пошлины, однако некоторым клиентам якобы отказывается предоставлять документы по процедуре таможенного кодекса. Обратная связь с фирмой не работает, так как перегружена. Кроме того, компании под названием Meest нашли в оккупированном Крыму.

На ситуацию в Facebook пожаловался Петр Терентьев. В пятницу, 19 июня, он рассказал о своей проблеме в соцсети, а также опубликовал еще один пост о Meest: якобы в захваченном Россией украинском Крыму работают компании, предоставляющие услуги доставки, с такими же названиями.

Отметим, что на официальном сайте фирмы отделения в Крыму не указаны.

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Терентьев же нашел в сети данные, что на полуострове Meest работает в Симферополе и Керчи.

Что касается растаможки товаров, то часть партий Meest, как утверждает Терентьев, начали останавливать на границе после кадровых перестановок на львовской таможне.

"Зашел сын советника [Дмитрия] Разумкова, типичная фигура, с невозможностью объяснить состояние декларации, это другая история... Новый таможенник тормозит все грузы и начинает распаковку, где заставляет все растамаживать.

Что делает Meest, эксперт из серого импорта, – садится на з*дницу и бежит договариваться", – сказано в сообщении.

"Но в этой партии они тормозят мои кроссовки, которые не имеют чеков и фактов покупки, им предоставляется чек, они насчитывают мне уплату пошлины. По просьбе действовать по закону Украины и предоставить документы по процедуре таможенного кодекса тоже отказываются", – продолжил Терентьев.

По его словам, на горячей линии компании решить проблему не помогли: "Панна говорит, что и что, что она нарушает законодательство Украины – она заплатит штраф".

Как писал OBOZREVATEL, ранее на одном из отделений "Новой почты" в Жулянах под Киевом внезапно загорелся прицеп. Внутри были доставленные посылки, что могло нанести высокий материальный ущерб компании и ее клиентам.