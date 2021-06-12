В Киеве загорелся прицеп с посылками 'Новой почты'. Фото

На одном из отделений "Новой почты" в Жулянах под Киевом внезапно загорелся прицеп. Внутри были доставленные посылки, что могло нанести высокий материальный ущерб компании и ее клиентам.

Об этом сообщили в Telegram-канал "ДТП Киев". На место срочно были вызваны сотрудники ГУ ГСЧС в Киевской области, но сотрудники "Новой почты" в ожидании спасателей сложа рук не сидели.

"Хорошо успели отцепить и молниеносно потушить, что бы все не сгорело. На месте работали бойцы ГСЧС", – указано в сообщении.

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Что стало причиной возгорания автомобильного прицепа, будет разбираться следствие. Инцидент уже внесен в Единый реестр Нацполиции, открыто производство согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что в марте 2021 года в одном из отделений "Новой почты" произошло разбойное нападение на сотрудников. Так клиент отреагировал на замечание оператора при попытке подменить новый товар в посылке тем, который он принес с собой. Попросту говоря, на мошеннические действия.