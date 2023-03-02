McDonald's возобновит работу заведений еще в двух городах Украины

Компания McDonald's может возобновить свою работу в двух городах Украины. В Одессе – в конце марта, Днепре – в конце апреля.

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Об этом сообщает Forbes. Отметим, рестораны сети McDonald's были закрыты в Днепре и Одессе с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину – 24 февраля.

Планы компании могут корректироваться в соответствии с текущей ситуацией безопасности в городах и регионах, отмечают в сети. Также могут открыться рестораны в других городах, но каких именно – не называется.

"McDonald's объявляет намерение о возобновлении операционной деятельности в нескольких городах в южной и восточной части страны... Прежде всего, рассматривается возможность открытия ресторанов в г. Одессе в конце марта, г. Днепре в конце апреля и нескольких других городах. Планы компании могут корректироваться в соответствии с текущей ситуации безопасности в городах и регионах", – отметили в компании.

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