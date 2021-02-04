Маск одним твиттом взвинтил стоимость "шуточной" криптовалюты

Владимир Пазий
Владимир Пазий
Рынки и компании
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Курс подскочил на 19% за 15 минут после публикации поста в Twitter

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск снова написал о Dogecoin в Twitter. На фоне этого курс криптовалюты подскочил на 19% за 15 минут.

Миллиардер выложил в Twitter картинку с ракетой-носителем Falcon 9 и под ней упомянул Doge. После этого опубликовал еще один пост с текстом: "Dogecoin – народная криптовалюта".

Публикация Маска в Twitter

Курс Dogecoin достиг 0,058 доллара США. Стоимость криптовалюты уже более чем на 50% превышает вчерашний уровень.

Символом криптовалюты Dogecoin DOGE является популярный интернет-мем, а именно рыжая собака породы Сиба-Ину. Dogecoin создали в 2013 году ради шутки программист из США Билл Маркус и брэнд-менеджер Джэксон Палмер из Австралии.

В декабре 2020-го Маск опубликовал пост: "Одно слово: Doge". После этого курс вырос на 30%. Тогда цена криптовалюты впервые достигла отметки в $0,0054.

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