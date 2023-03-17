Маржа до 70%: поставщики еды для ВСУ закупают продукты втрое дешевле, чем продают их Минобороны – СМИ

Журналисты обнаружили, что поставщики продуктов для украинской армии сами закупают продукты в два-три раза дешевле, чем продают их после Министерству обороны. Таким образом, по подсчетам расследователей, маржа для частных фирм по некоторым позициям в многомиллиардных контрактах составляет 30-70%.

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Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы". Журналисты получили доступ к восьми контрактам, которые Минобороны заключило с частными фирмами в декабре 2022 года.

Цены из этих документов сравнили с ценами в обновленных приложениях к контрактам, которые были перезаключены после скандала с закупками по завышенной стоимости. Расследователи пришли к выводу, что даже после снижения цен по многим ключевым позициям стоимость продуктов остается выше среднерыночной, например:

яблоки поставщики будут продавать военным по 25-51 грн/кг, при этом сами закупают их максимум по 15-16 грн/кг;

яйца для Минобороны обходятся в среднем по 9 грн за штуку, хотя компании закупают их по 5,4-6,3 грн;

картофель поставляется по 12,6 грн/кг, а закупается по 7,6-8 грн/кг;

капуста для Минобороны стоит 16,2-26,2 грн/кг, для поставщиков – 8,5-14,4 грн/кг.

Впрочем,в Минобороны уже объясняли, откуда берется такая разница. Дело в том, что цены в контрактах учитывают затраты на логистику и приготовление блюд. Так, Минобороны, по сути, закупает не продукты из списка, а услугу по организации питания воинской части, которая, кроме самих продуктов, включает:

прием, хранение, перемещение, освежение запасов продовольствия;

выдачу продуктов питания, их учет;

приготовление блюд в стационарных и полевых условиях;

обеспечение технических средств приготовления пищи топливом, поддержание объектов продовольственной службы (столовой, складов), оборудования и имущества в надлежащем состоянии и их техническое обслуживание;

возмещение коммунальных расходов.

Однако, как считает эксперт по вопросам публичных закупок Нелли Стельмах, в стоимость продуктов в супермаркетах уже также заложена логистика и хранение. "Когда мы смотрим на ритейл, то в стоимости того, за какую сумму мы покупаем любые продукты питания, там уже заложены логистические расходы, расходы на замену бракованного или ненужного товара, то есть все эти позиции, которые Министерство обороны называет специфическими и уникальными" , – рассказывает Стельмах.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандал с закупками продуктов в Минобороны разгорелся после того, как журналисты ZN.UA обнародовали копию контракта, заключенного между с компанией "Актив компани" по поставке на 13 млрд грн в тыловые части ВСУ. Указанные в расследовании цены на продукты оказались значительно выше рыночных, к примеру, десяток яиц за 170 грн вместо 70 или картофель по 22 грн вместо 8 грн за кг.

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