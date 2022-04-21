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Marvel прекратит продавать и выпускать комиксы на русском языке – СМИ

Роман Костюченко
Рынки и компании
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Marvel прекратит продавать и выпускать комиксы на русском языке

Американская компания Marvel приостанавливает выдачу лицензий на комиксы российским издательствам. Остановка продаж лицензий ожидается уже летом. Таким образом, допечатывать тиражи старых комиксов или выпускать новые будет нельзя и русскоязычные комиксы Marvel могут полностью исчезнуть с полок российских магазинов.

Впрочем, уже купленные лицензии отозваны не будут. И ранее анонсированные комиксы от российских издательств точно выйдут из печати, сообщает Geek City.

"Marvel разослало письмо российским издательствам, в котором уведомело партнеров о том, что прекращает продажу и продление лицензий на свои комиксы. Компания приостанавливает продление и покупку новых лицензий с лета 2022 года – таким образом, нельзя будет допечатывать тиражи старых комиксов или выпускать новые", – говорится в сообщении.

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При этом подчеркивается: новые комиксы Marvel могут полностью исчезнуть с полок российских магазинов. Это произойдет, если к осени-2022 компания не свяжется с издательствами по поводу тиражей.

"Издательства ожидают требования Marvel о продаже всех тиражей комиксов к осени 2022 года. Если этого не произойдет, от издательств будут требовать отозвать их из магазинов", – отметили аналитики.

В свою очередь, владелец магазина комиксов "Чук и Гик" Иван Чернявский отметил: действия Marvel нанесут сильный удар по рынку комиксов в РФ. Особенно разрушительным он станет для тех издательств, для которых выпуск продукции этой компании был основным занятием.

"Это будет сильный удар по рынку. По издательствам, которые строили свою программу, опираясь в основном на Marvel, это, конечно, разрушительный удар", – подчеркнул он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что об уходе с рынка РФ объявил британский производитель презервативов, бытовой химии, лекарств и пр. Reckitt Benckiser. Компания сообщила, что готова передать свой российский бизнес его сотрудникам либо третьей стороне.