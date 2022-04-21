Marvel прекратит продавать и выпускать комиксы на русском языке – СМИ

Американская компания Marvel приостанавливает выдачу лицензий на комиксы российским издательствам. Остановка продаж лицензий ожидается уже летом. Таким образом, допечатывать тиражи старых комиксов или выпускать новые будет нельзя и русскоязычные комиксы Marvel могут полностью исчезнуть с полок российских магазинов.

Впрочем, уже купленные лицензии отозваны не будут. И ранее анонсированные комиксы от российских издательств точно выйдут из печати, сообщает Geek City.

"Marvel разослало письмо российским издательствам, в котором уведомело партнеров о том, что прекращает продажу и продление лицензий на свои комиксы. Компания приостанавливает продление и покупку новых лицензий с лета 2022 года – таким образом, нельзя будет допечатывать тиражи старых комиксов или выпускать новые", – говорится в сообщении.

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При этом подчеркивается: новые комиксы Marvel могут полностью исчезнуть с полок российских магазинов. Это произойдет, если к осени-2022 компания не свяжется с издательствами по поводу тиражей.

"Издательства ожидают требования Marvel о продаже всех тиражей комиксов к осени 2022 года. Если этого не произойдет, от издательств будут требовать отозвать их из магазинов", – отметили аналитики.

В свою очередь, владелец магазина комиксов "Чук и Гик" Иван Чернявский отметил: действия Marvel нанесут сильный удар по рынку комиксов в РФ. Особенно разрушительным он станет для тех издательств, для которых выпуск продукции этой компании был основным занятием.

"Это будет сильный удар по рынку. По издательствам, которые строили свою программу, опираясь в основном на Marvel, это, конечно, разрушительный удар", – подчеркнул он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что об уходе с рынка РФ объявил британский производитель презервативов, бытовой химии, лекарств и пр. Reckitt Benckiser. Компания сообщила, что готова передать свой российский бизнес его сотрудникам либо третьей стороне.