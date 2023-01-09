Людей оставят без работы: в McDonald's намерены провести сокращение штата

В 2023 году сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена сократить часть своего корпоративного штата – при одновременном ускорении темпов открытия новых заведений. Таким образом в компании надеются сократить общемировые расходы и высвободить ресурсы для развития бизнеса.

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Об этом в письме сотрудникам сообщил гендиректор гендиректор McDonald's Крис Кемпчински, передает CNN. Отмечается: в связи с сокращениями компания намерена лишить некоторые свои инициативы приоритета в осуществлении, а некоторые и вовсе остановить.

Сами же сокращения сотрудников Кемпчински охарактеризовал как "трудные решения". Заметив, что обсуждения по этому поводу также будут нелегкими.

"Мы оценим роли и уровни укомплектования персоналом в различных частях организации. Впереди нас ждут трудные обсуждения и решения. ... Некоторые существующие сегодня рабочие места либо будут перемещены, либо могут исчезнуть", – говорится в его письме.

При этом, подчеркивают аналитики, о своих кадровых планах компания намерена сообщить до 3 апреля. Тем не менее, отмечается, четко определенного количества подлежащих сокращению рабочих мест в настоящее время нет.

"Согласно последнему годовому отчету McDonald’s, на конец 2021 года в принадлежащих компании ресторанах работало около 200 тыс. корпоративных сотрудников и рабочих. Еще более 2 млн человек работают во франчайзинговых точках McDonald’s по всему миру", – рассказали они.

При этом аналитики подчеркнули: McDonald’s также планирует ускорить темпы открытия своих ресторанов. Цель – удовлетворить возросший спрос на свою еду.

"McDonald's стал "звездой" пандемии. Люди заказывали больше еды на вынос, а продажи за последний год выросли – инфляция заставила посещающих рестораны искать более дешевые варианты питания", – объяснили авторы материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за ограничений в поставках McDonald's прекращает работу в Казахстане. Каких-либо деталей в компании не раскрыли, однако, по информации Bloomberg, сбои связаны с РФ – после того, как McDonald's решил уйти из России, американская компания запретила казахстанскому франчайзингу покупать котлеты у российских поставщиков. А закупать их у местных или европейских поставщиков невыгодно.

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