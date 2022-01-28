Lufthansa вернула свой рейс на ночевку в Киеве, но с важной оговоркой

Крупная немецкая авиакомпания Lufthansa вернула на ночную в в аэропорту "Борисполь" стоянку рейс LH 1492 Франкфурт – Киев. Однако сократила ее время почти на 1 час.

По данным flightradar24.com, в 27 января самолет авиаперевозчика вылетел в Украину в 22:35 вместо 17:10. В Киеве самолет приземлился в 01:36.

Обратно во Франкфурт авиалайнер вылетел 28 января в 05:08. Хотя по расписанию это должно было произойти в 06:00.

Что предшествовало

Пассажиры столкнулись с изменением расписания Lufthansa 22 января. Тогда стало известно, что авиакомпания сменила график ночных авиарейсов в Украину. Причина, которую назвали пассажирам – экипаж не может оставаться в стране на ночь из-за "политической ситуации".

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Интересно, что в Lufthansa подтвердили перенос времени некоторых рейсов таким образом, чтобы экипажи не ночевали в Украине. Однако такое решение в авиакомпании объяснили не страхом за безопасность сотрудников, а "оптимизацией графика движения".

Lufthansa попала в новый скандал из-за переноса рейсов в Украину

Немецкая авиакомпания Lufthansa в течение недели откладывает рейс Франкфурт – Киев, из-за чего пассажиры вынуждены ждать в аэропорту по 12 часов. Причиной перевозчик называет то, что экипажу якобы опасно ночевать в Киеве.

Об этом в четверг, 27 января, сообщил народный депутат партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на своем канале в Telegram. Он рассказал, что сам застрял в аэропорту Франкфурта из-за переноса рейса.

При этом, по словам политика, о задержке пассажиров заранее не предупреждают, а в качестве компенсации предлагают ваучер – 10 евро на еду.

"Рейсы переносят уже неделю, но ты узнаешь это, заходя в аэропорт за два часа до вылета. И знаете, какая причина задержек и многочасовых ожиданий пассажиров? Экипажу опасно ночевать в Киеве!" – написал Гончаренко.

Депутат Рады напомнил, что ФРГ не предоставляет вооружение Украине, несмотря на риск вторжения РФ на территорию государства, но именно немецкая компания не позволяет ночевать своим пилотам и стюардессам в Киеве, потому что "они в опасности".

"Как они могут быть в опасности, если, по версии представителей немецкой власти, Путин – не несет угрозы?" – отметил Гончаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия продолжает противоречить позиции США и Великобритании по оснащению Украины средствами военной обороны. Причиной тому, как сказала минист иностранных дел страны Анналена Бербок, является историческая память о трагедии Второй мировой войны. По ее словам, Бундестаг не воспринимает повторения событий, когда из "немецкого оружия снова будут убивать россиян".