Lufthansa попала в новый скандал из-за переноса рейсов в Украину: нардеп назвал причину

Немецкая авиакомпания Lufthansa в течение недели откладывает рейс Франкфурт – Киев, из-за чего пассажиры вынуждены ждать в аэропорту по 12 часов. Причиной перевозчик называет то, что экипажу якобы опасно ночевать в Киеве.

Об этом в четверг, 27 января, сообщил народный депутат партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на своем канале в Telegram. Он рассказал, что сам застрял в аэропорту Франкфурта из-за переноса рейса.

При этом, по словам политика, о задержке пассажиров заранее не предупреждают, а в качестве компенсации предлагают ваучер – 10 евро на еду.

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"Рейсы переносят уже неделю, но ты узнаешь это, заходя в аэропорт за два часа до вылета. И знаете, какая причина задержек и многочасовых ожиданий пассажиров? Экипажу опасно ночевать в Киеве!" – написал Гончаренко.

Депутат Рады напомнил, что ФРГ не предоставляет вооружение Украине, несмотря на риск вторжения РФ на территорию государства, но именно немецкая компания не позволяет ночевать своим пилотам и стюардессам в Киеве, потому что "они в опасности".

"Как они могут быть в опасности, если, по версии представителей немецкой власти, Путин – не несет угрозы?" – отметил Гончаренко.

Напомним: накануне один из пассажиров рейса Austrian Airlines (входит в Lufthansa Group) в Вену рассказал OBOZREVATEL, что компания отменяет все утренние рейсы до 11 часов и все вечерние, но продолжает продавать на них билеты. При этом о задержках рейсов официально не сообщается.

Его самолет, согласно расписанию, должен был вылететь из Киева в 6:55 утра, соответственно, о его отмене должно было быть известно заранее. Однако пассажиров об этом не предупредили.

О задержках рейсов сообщили и другие пассажиры, которые должны воспользоваться услугами компании. Изменять расписание ночных рейсов в Украину Lufthansa начала с 22 января. Причина, которую назвали пассажирам – экипаж не может оставаться в стране на ночь из-за "политической ситуации". Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Отметим, что в Lufthansa подтвердили перенос времени некоторых рейсов таким образом, чтобы экипажи не ночевали в Украине. Однако такое решение в авиакомпании объяснили не страхом за безопасность работников, а "оптимизацией графика движения".

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия продолжает противоречить позиции США и Великобритании по оснащению Украины средствами военной обороны. Причиной тому, как сказала минист иностранных дел страны Анналена Бербок, является историческая память о трагедии Второй мировой войны. По ее словам, Бундестаг не воспринимает повторения событий, когда из "немецкого оружия снова будут убивать россиян".