Lufthansa продолжает продавать билеты на отмененные рейсы из Украины: возникла неразбериха с вылетами

Крупная немецкая авиакомпания Lufthansa продолжает продавать билеты на отмененные рейсы из Украины. При этом о задержках других рейсов также официально не сообщается. Хотя данные онлайн-табло аэропорта "Борисполь" свидетельствуют, что на самом деле вылеты утренних рейсов 24 января задерживаются на 4 часа и более.

"Они тихо отменяют все утренние рейсы до 11 часов и все вечерние. Но продолжают и дальше продавать билеты на эти рейсы, причем со связанными рейсами куда-то дальше", – рассказал OBOZREVATEL один из пассажиров рейса Austrian Airlines (входит в Lufthansa Group) в Вену.

Самолет, согласно расписанию, должен был вылететь из Киева в 6:55 утра, соотвественно, о его отмене должно было быть известно заранее. Однако пассажиров об этом не предупредили, говорит пассажир, которого в Вене ждала пересадка на другой рейс.

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"Я сегодня, слава Богу, додумался позвонить в Вену в Австрийские авиалинии и попросил, чтобы меня как-то перебукали. Потому я уже не ловлю свой полет в Лос-Анджелес во Франкфурте", – рассказал пассажир. По состоянию на 10:30 утра 24 января рейс OS 668 в Вену значится на онлайн-табло "Борисполя" как отмененный.

Зато рейс LH 1493 во Франкфурт "висит" на табло с 6 утра, и в информации о нем нет никаких данных о задержке. По данным "Борисполя", в 10:30 на этот рейс все еще шла регистрация.

На онлайн-табло аэропорта Львов утренний рейс во Франкфурт тоже никак не отмечен. Зато на сторонних сервисах для покупки билетов аналогичный рейс из Киева на 25 января указан как задерживающийся. Причем время опоздания вылета – более 5 часов.

Почему Lufthansa отменяет и переносит рейсы

Пассажиры столкнулись с изменением расписания Lufthansa 22 января. Тогда стало известно, что авиакомпания сменила график ночных авиарейсов в Украину. Причина, которую назвали пассажирам – экипаж не может оставаться в стране на ночь из-за "политической ситуации".

Как рассказала журналистам ЭП пассажирка Любовь Цыбульская, которая должна была вылететь из Германии 22 января в 22:00, рейсы перенесли на утро. "Не позволяем своим экипажам оставаться на ночь из-за политической ситуации в Украине", – процитировалана она объяснение работников авиакомпании.

Эту информацию подтвердила экс-нардеп Виктория Войцицкая в Facebook, которая также должна была вернуться в Украину этим рейсом. При этом возможные расходы из-за задержки рейса и необходимости искать место для ночевки, не компенсировали, пояснила политик. А вот Цибульской расходы на отель компенсировали.

Интересно, что в Lufthansa подтвердили перенос времени некоторых рейсов таким образом, чтобы экипажи не ночевали в Украине. Однако такое решение в авиакомпании объяснили не страхом за безопасность сотрудников, а "оптимизацией графика движения".

Напомним, о возможном военном нападении говорят представители правительств США, Великобритании, Польши и других стран. Также такую опасность признали и в Еврокомиссии. Однако решение о переносе рейсов компании принимают самостоятельно.

Как сообщал OBOZREVATEL, вот уже несколько месяцев Кремль активно стягивает свои войска к границе с Украиной. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупреждает, что Россия может напасть в любой момент. Украинские власти успокаивают и призывают не поддаваться панике: несмотря на высокую концентрацию тревожных новостей, ситуация пока под контролем.