Лоукостер отменил почти 20 рейсов из Украины: полный список

Крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе Ryanair объявила о временном прекращении 17 рейсов из Украины. Полеты должны были выполняться из Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба Ryanair в Telegram 23 декабря. В список отмененных вошли такие рейсы:

Киев – Быдгощ (с 10 по 31 января);

Киев – Мальта (с 10 по 31 января);

Львов – Бари (с 10 по 31 января);

Львов – Палермо (с 10 по 31 января);

Львов – Пиза (с 10 по 31 января);

Львов – Турин (с 10 по 31 января);

Львов – Манчестер (с 10 по 31 января);

Львов – Братислава (с 10 по 31 января);

Харьков – Вильнюс (с 6 по 31 января);

Видео дня

Харьков – Варшава (с 6 по 31 января);

Харьков – Краков (с 6 по 31 января);

Харьков – Познань (с 6 по 31 января);

Харьков – Будапешт (с 6 по 31 января);

Харьков – Милан (с 6 по 31 января);

Одесса – Катовице (с 10 по 31 января);

Одесса – Болонья (с 10 по 31 января);

Одесса – Барселона (с 10 по 31 января);

Отметим, не только Ryanair текущей зимой отменил целый ряд рейсов. Ранее венгерский лоукостер Wizz Air сократил количество рейсов из Украины в зимнем расписании полетов. Так, отменили авиасообщение сразу с 20 городами.

В список отмененных попали такие рейсы:

Киев – Салоники (с 10 января по 9 марта);

Киев – Венеция (Тревизо) (с 9 января по 11 марта);

Киев – Неаполь – (с 11 января по 27 марта);

Киев – Нюрнберг (с 9 января по 11 марта);

Киев – Катовице (с 10 января по 10 марта);

Львов – Милан (Мальпенса) (с 14 января по 5 марта);

Львов – Неаполь (с 10 января по 5 марта);

Львов – Рим (с 10 января по 8 марта);

Львов – Вильнюс (с 10 января по 8 марта);

Львов – Мемминген (с 10 января по 26 февраля);

Львов – Братислава (с 11 января по 27 марта);

Львов – Будапешт (с 17 января по 12 марта);

Харьков – Вена (с 10 января по 8 марта);

Харьков – Рим (с 13 января по 12 марта);

Харьков – Дортмунд (с 4 января по 24 февраля);

Одесса – Абу-Даби (с 10 января по 9 февраля);

Одесса – Будапешт (с 9 января по 26 марта);

Запорожье – Вроцлав (с 14 января по 27 марта);

Запорожье – Катовице (с 15 января по 6 марта);

Запорожье – Будапешт (с 11 января по 27 марта).

Как сообщал OBOZREVATEL, авиакомпания Azur Air Ukraine внесла в украинский реестр самолет Boeing 777-300ER, который, как оказалось, ранее летал в России. Вместимость самолета – 531 кресло, а это является рекордом для авиации нашей страны. Материнской компанией Azur Air Ukraine является крупнейшая в РФ чартерная авиакомпания Azur Air.