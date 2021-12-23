Лоукостер отменил почти 20 рейсов из Украины: полный список
Крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе Ryanair объявила о временном прекращении 17 рейсов из Украины. Полеты должны были выполняться из Киева, Львова, Харькова и Одессы.
Об этом сообщает пресс-служба Ryanair в Telegram 23 декабря. В список отмененных вошли такие рейсы:
Киев – Быдгощ (с 10 по 31 января);
Киев – Мальта (с 10 по 31 января);
Львов – Бари (с 10 по 31 января);
Львов – Палермо (с 10 по 31 января);
Львов – Пиза (с 10 по 31 января);
Львов – Турин (с 10 по 31 января);
Львов – Манчестер (с 10 по 31 января);
Львов – Братислава (с 10 по 31 января);
Харьков – Вильнюс (с 6 по 31 января);
Харьков – Варшава (с 6 по 31 января);
Харьков – Краков (с 6 по 31 января);
Харьков – Познань (с 6 по 31 января);
Харьков – Будапешт (с 6 по 31 января);
Харьков – Милан (с 6 по 31 января);
Одесса – Катовице (с 10 по 31 января);
Одесса – Болонья (с 10 по 31 января);
Одесса – Барселона (с 10 по 31 января);
Отметим, не только Ryanair текущей зимой отменил целый ряд рейсов. Ранее венгерский лоукостер Wizz Air сократил количество рейсов из Украины в зимнем расписании полетов. Так, отменили авиасообщение сразу с 20 городами.
В список отмененных попали такие рейсы:
Киев – Салоники (с 10 января по 9 марта);
Киев – Венеция (Тревизо) (с 9 января по 11 марта);
Киев – Неаполь – (с 11 января по 27 марта);
Киев – Нюрнберг (с 9 января по 11 марта);
Киев – Катовице (с 10 января по 10 марта);
Львов – Милан (Мальпенса) (с 14 января по 5 марта);
Львов – Неаполь (с 10 января по 5 марта);
Львов – Рим (с 10 января по 8 марта);
Львов – Вильнюс (с 10 января по 8 марта);
Львов – Мемминген (с 10 января по 26 февраля);
Львов – Братислава (с 11 января по 27 марта);
Львов – Будапешт (с 17 января по 12 марта);
Харьков – Вена (с 10 января по 8 марта);
Харьков – Рим (с 13 января по 12 марта);
Харьков – Дортмунд (с 4 января по 24 февраля);
Одесса – Абу-Даби (с 10 января по 9 февраля);
Одесса – Будапешт (с 9 января по 26 марта);
Запорожье – Вроцлав (с 14 января по 27 марта);
Запорожье – Катовице (с 15 января по 6 марта);
Запорожье – Будапешт (с 11 января по 27 марта).
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