Лоукостер отменил почти 20 рейсов из Украины: полный список

Владимир Пазий
Рынки и компании
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Ryanair отменил 17 рейсов из Украины

Крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе Ryanair объявила о временном прекращении 17 рейсов из Украины. Полеты должны были выполняться из Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба Ryanair в Telegram 23 декабря. В список отмененных вошли такие рейсы:

  • Киев – Быдгощ (с 10 по 31 января);

  • Киев – Мальта (с 10 по 31 января);

  • Львов – Бари (с 10 по 31 января);

  • Львов – Палермо (с 10 по 31 января);

  • Львов – Пиза (с 10 по 31 января);

  • Львов – Турин (с 10 по 31 января);

  • Львов – Манчестер (с 10 по 31 января);

  • Львов – Братислава (с 10 по 31 января);

  • Харьков – Вильнюс (с 6 по 31 января);

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  • Харьков – Варшава (с 6 по 31 января);

  • Харьков – Краков (с 6 по 31 января);

  • Харьков – Познань (с 6 по 31 января);

  • Харьков – Будапешт (с 6 по 31 января);

  • Харьков – Милан (с 6 по 31 января);

  • Одесса – Катовице (с 10 по 31 января);

  • Одесса – Болонья (с 10 по 31 января);

  • Одесса – Барселона (с 10 по 31 января);

Отметим, не только Ryanair текущей зимой отменил целый ряд рейсов. Ранее венгерский лоукостер Wizz Air сократил количество рейсов из Украины в зимнем расписании полетов. Так, отменили авиасообщение сразу с 20 городами.

В список отмененных попали такие рейсы:

  • Киев – Салоники (с 10 января по 9 марта);

  • Киев – Венеция (Тревизо) (с 9 января по 11 марта);

  • Киев – Неаполь – (с 11 января по 27 марта);

  • Киев – Нюрнберг (с 9 января по 11 марта);

  • Киев – Катовице (с 10 января по 10 марта);

  • Львов – Милан (Мальпенса) (с 14 января по 5 марта);

  • Львов – Неаполь (с 10 января по 5 марта);

  • Львов – Рим (с 10 января по 8 марта);

  • Львов – Вильнюс (с 10 января по 8 марта);

  • Львов – Мемминген (с 10 января по 26 февраля);

  • Львов – Братислава (с 11 января по 27 марта);

  • Львов – Будапешт (с 17 января по 12 марта);

  • Харьков – Вена (с 10 января по 8 марта);

  • Харьков – Рим (с 13 января по 12 марта);

  • Харьков – Дортмунд (с 4 января по 24 февраля);

  • Одесса – Абу-Даби (с 10 января по 9 февраля);

  • Одесса – Будапешт (с 9 января по 26 марта);

  • Запорожье – Вроцлав (с 14 января по 27 марта);

  • Запорожье – Катовице (с 15 января по 6 марта);

  • Запорожье – Будапешт (с 11 января по 27 марта).

Как сообщал OBOZREVATEL, авиакомпания Azur Air Ukraine внесла в украинский реестр самолет Boeing 777-300ER, который, как оказалось, ранее летал в России. Вместимость самолета – 531 кресло, а это является рекордом для авиации нашей страны. Материнской компанией Azur Air Ukraine является крупнейшая в РФ чартерная авиакомпания Azur Air.

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