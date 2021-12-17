Лоукостер открыл новые рейсы из Украины в Европу: куда можно полететь

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air открыла 4 новых маршрутов из аэропорта "Киев" (Жуляны) в Европу. Так, с 16 декабря запускают рейс из столицы в Стокгольм (Швеция).

Авиакомпания будет летать в аэропорт "Стокгольм-Скавста" по четвергам и воскресеньям, сообщает 17 декабря пресс-служба Аэропорта "Киев" в Facebook. Билеты можно купить по цене за 851-4569 грн.

С 17 декабря открывается маршрут из Киев в Париж (Франция), аэропорт – "Бове". Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам. Билеты можно купить по цене от 1404 до 3779 грн, в зависимости от даты.

Видео дня

Уже с 18 декабря открывается рейс Киев–Эйндговен (Нидерланды). Летать будет каждый вторник и субботу, с 17 января – по понедельникам и пятницам. Стоимость билетов варьируется от 851 до 4569 грн.

С 19 декабря Wizz Air открывает маршрут Киев–Дебрецен. В венгерский город рейсы будут выполнять по средам и воскресеньям. Цены в зависимости от даты варьируются от 420 до 1404 грн.

Напомним, в ноябре Wizz Air сократил количество рейсов из Украины в зимнем расписании полетов. Так, отменили авиасообщение сразу с 20 городами.

В список отмененных попали такие рейсы:

Киев – Салоники (с 10 января по 9 марта);

Киев – Венеция (Тревизо) (с 9 января по 11 марта);

Киев – Неаполь – (с 11 января по 27 марта);

Киев – Нюрнберг (с 9 января по 11 марта);

Киев – Катовице (с 10 января по 10 марта);

Львов – Милан (Мальпенса) (с 14 января по 5 марта);

Львов – Неаполь (с 10 января по 5 марта);

Львов – Рим (с 10 января по 8 марта);

Львов – Вильнюс (с 10 января по 8 марта);

Львов – Мемминген (с 10 января по 26 февраля);

Львов – Братислава (с 11 января по 27 марта);

Львов – Будапешт (с 17 января по 12 марта);

Харьков – Вена (с 10 января по 8 марта);

Харьков – Рим (с 13 января по 12 марта);

Харьков – Дортмунд (с 4 января по 24 февраля);

Одесса – Абу-Даби (с 10 января по 9 февраля);

Одесса – Будапешт (с 9 января по 26 марта);

Запорожье – Вроцлав (с 14 января по 27 марта);

Запорожье – Катовице (с 15 января по 6 марта);

Запорожье – Будапешт (с 11 января по 27 марта).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начал работу бюджетный авиаперевозчик из Испании – Vueling Airlines. Лоукост запустил регулярные рейсы из Парижа (аэропорт "Орли") в Киев ("Борисполь"). Стоимость билета в одну сторону составляет 30 евро (917 грн по курсу на 8 декабря).