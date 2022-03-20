Курток за 1,5 млн рублей у Путина больше не будет? LVMH прекратил поставки товаров в Россию

Французская компания LVMH (Moët Hennessy – Louis Vuitton), которой принадлежит итальянский дом моды Loro Piana, прекратила поставки своих товаров в Россию. Отметим, президент РФ Владимир Путин во время концерта на "Лужниках" надел пуховик Loro Piana за 1,5 млн рублей (примерно $15 тысяч).

"Группа LVMH сразу вышла из России. Понятно, на чьей стороне мы решили встать. Украинский народ. Путину следует задуматься над тем, что он делает с украинским народом", – заявил представитель Loro Piana. Об этом пишет Sky.it.

Куртка коллекции осень/зима 2021-22 годов продавалась на сайте ЦУМ.

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Напомним, французская корпорация Kering, которая является владельцем целого ряда брендов, таких как Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron и Alexander McQueen, временно закрывает свои магазины на территории РФ. В компании также заявили, что внесут "весомый вклад" для Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"В связи с растущими опасениями относительно текущей ситуации в Европе, Kering временно закрывает свои магазины в России для своих домов моды, которыми группа управляет непосредственно в стране", – сообщается в Twitter Kering.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты похитили заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка. Вице-мэр не выходит на связь с субботы 19 марта.

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