Курс может резко взлететь: назван потолок стоимость биткоина

Курс биткоина по состоянию на 18 сентября составляет около $48 тыс., однако может взлететь до $56 тыс. Это потолок для главной криптовалюты.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук. По его оценкам, динамика сохранится в последнюю неделю сентября, валюта будет плавно дорожать.

"Среди наиболее значимых событий недели решение ФРС США по ставке, которое состоится 22 сентября. Это будет триггером для волатильности защитных инструментов и доллара США. То есть и золото, и биткоин, и доллар США, в том числе и другие криптовалюты, а также японская йена получат порцию новостей, до выхода которых трейдеры будут гадать и ждать результат", – отмечает эксперт.

Видео дня

Если ФРС США будет обеспокоен в своих прогнозах, то можно ждать, что криптовалюты продолжат уверенное восходящее движение. Среди факторов, которые выступают за риски снижения цен на криптовалюты мы выносим желание Штатов ужесточать регулирование этого рынка и ограничения Китая к действиям в индустрии в целом.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

в JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива";

основатель криптобиржи Coinsbit Николай Удянский спрогнозировал, что после падения курс биткоина снова поднимется до 70 тыс. за монету.

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