Курс доллара в Украине заметно изменился: сколько просят банки за валюту

Средний курс доллара в украинских банках заметно повысился 7 апреля. Так, банки установили стоимость "бакса" на уровне 37,05/ 37,75 грн (покупка/продажа). То есть за сутки курс в продаже вырос на 35 коп., а в покупке – на 15 коп.

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Среди крупных финучреждений самый высокий курс на продажу доллара установил Райффайзен Банк ( 38,4 грн/долл.). Самый низкий – ПриватБанк (37,45 грн). В более мелких финучреждениях курсы обмена ниже, а на черном рынке наличный доллар продают по 37,66-37,99 грн.

Украинские банки также устанавливают карточный курс обмена гривни на доллар. Но он работает только для расчетов (например, в иностранных интернет-магазинах), а также для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить валюту на карту нельзя – это запрещено с начала полномасштабной войны.

Как рассказал OBOZREVATEL инвестиционный банкир Сергей Фурса, тенденции на валютном рынке претерпели изменения. В результате наличный курс доллара в Украине, вероятно, перестанет укрепляться. А до Пасхи американская валюта будет стоить примерно столько же, сколько сейчас.

Официальный курс доллара в Украине остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн/долл.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс доллара в Украине в ближайшие недели и, вероятно, в течение всей весны не вернется к отметке в 40 грн/долл., "потолком" станет курс 39 грн/долл. Однако до конца 2023 года ситуация может существенно измениться.

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