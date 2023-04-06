Тенденция изменилась: сколько украинцы заплатят за доллар к Пасхе

Наличный курс доллара в Украине, вероятно, перестанет укрепляться. До Пасхи американская валюта будет стоить примерно столько же, сколько стоит сейчас. По состоянию на 6 апреля в банках стоимость доллара составляет 36,9/37,4 грн (покупка/продажа).

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Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, пока нет факторов, которые могли бы в ближайшее время оказать большое влияние на курс.

"Он будет оставаться недалеко от официального курса и плюс-минус на том уровне, на котором есть сейчас. Курс очень долго укреплялся под давлением многих факторов, таких как сезонность и продажа валюты готовящимися к посевной аграриями. Но видим, что укрепление привело к тому, что разница между официальным и кэшовым рынком стала очень мала, то есть где-то 1,5%. И на этом уровне было уже определенное сопротивление для дальнейшего укрепления, потому что между официальным и кэшовым рынком должна быть определенная разница в пределах до 5%", – объяснил эксперт.

Тенденции укрепления валюты уже нет, добавил Фурса. По его прогнозу, в ближайшие недели курс останется на примерно таком же уровне, как и сейчас. "Возможны колебания на 1% в любую сторону", – подытожил специалист.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что в Украине 6 апреля снова немного снизилась стоимость наличного доллара в банках – в среднем до 36,9/37,4 грн (покупка/продажа). Таким образом, курс доллара в продаже в сутки упал на 10 коп., но не изменился в покупке. Среди крупных финучреждений самый высокий курс на продажу "бакса" установил Укргазбанк ( 38 грн/долл.). Самый низкий – ПриватБанк (37,2 грн).

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