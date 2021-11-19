Курс доллара в Украине развернулся на 180 градусов, но ситуация изменится: сколько заплатим

В Украине курс доллара после нескольких недель укреплений по состоянию на 18 ноября вырос до 26,51 грн/$. Однако до конца ноября траектория движения валюты снова развернется: американская валюта подешевеет до 26,4 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил Сергей Родлер, аналитик TeleTrade. "Доллар сейчас активно укрепляется против основных валют. Причем, помимо ожидаемого ужесточения кредитно-денежной политики уже в 2022 году, у "американца" есть большое количество других козырей", – говорит эксперт.

Что влияет на валюту:

рост экономики США;

ухудшение эпидемиологической ситуации в Европе.

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На локальном украинском рынке все еще сохраняется тенденция к дефициту гривни, что продолжает быть подспорьем для курса. Последние дни наблюдаются манипуляции связанные с желанием продать валютную выручку по разогретому курсу. Нацбанку даже приходилось выходить на рынок с продажами доллара, чтобы хоть как-то нормализовать ситуацию.

"В ближайшее время активизируются клиенты, которым необходимо конвертировать валюту для уплаты налогов, так что тенденция к укреплению гривны сохранится. Ожидаем курс вблизи отметки в 26,40 грн/$", – говорит аналитик.

Отметим, укрепление гривни с одной стороны позволяет стабилизировать цены на импортные товары, недвижимость, авто. С другой же стороны из-за дешевой американской валюты снижаются поступления в государственный бюджет. Это может привести к увеличению дефицита.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине задержали организаторов международной группировки фальшивомонетчиков, которая сбывала крупные суммы подделок.

В СБУ рассказали, что были задержаны пять человек из разных регионов Украины, а также несколько иностранцев. Фальшивки сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара США.