Курс доллара в Украине опустится до психологической отметки: сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара с 4 до 9 июля снизится с 27,3 до 27 грн/$. Это связано с превышением предложения над спросом на валютном рынке.

Об этом OBOZREVATEL рассказал Максим Орыщак, аналитик компании “Центр биржевых технологий”. "Гривня будет расти. Средний курс продажи доллара в Украине с 5 по 9 июля снизится до 27,00 грн. Колебания в рамках 27,00-27,45 возможны в зависимости от региона. Причина такой динамики в большом количестве иностранной валюты, которую сейчас никто не покупает", – пояснил эксперт.

Летний период в аграрной стране – это время снижения давления на цены. Инфляционные риски в Украине снизились в связи с появлением большего количества отечественной продукции. Нефть в мире не дорожает, значит, и на бензин цены будут стабильными.

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В сезон отпусков, когда деловая активность сокращается, а ограничения по путешествия присутствуют, можно ждать, что спрос на валюту сохранится низким, отмечает аналитик. "Население страны предпочитает экономные путешествия в рамках Украины, для чего могут максимум менять доллары на гривню, а не наоборот", – добавляет Орыщак.

Гривня может начать дешеветь только ближе к концу лета. Это связано с сезонным фактором. В этот период увеличатся закупки энергоресурсов накануне отопительного сезона.

Как писал OBOZREVATEL, после плавного, но стабильного укрепления курс доллара в Украине развернулся на 180 градусов. Стоимость гривни начала снижаться, доллар подорожал с 27,1 до 27,3 грн/$.