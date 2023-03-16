Курс доллара в Украине может измениться: назван главный риск для гривни

Курс доллара в Украине с начала 2023 года по середину марта снизился на 5%. В ближайшие недели стоимость доллара, вероятно, останется на нынешнем уровне. Но есть и серьезный риск: "бакс" заметно подорожает, если не будет продлено "зерновое соглашение".

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Об этом рассказал глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий, пишет "РБК-Украина". По его словам, украинцам в ближайшее время украинцам не следует ожидать курсовых колебаний, только если не будет "негативных сюрпризов" с продлением срока действия "зернового коридора".

Действие зернового коридора дало дополнительную валютную выручку от экспорта зерновых и масличных культур в размере 1,5 млрд долларов. Приостановка действия коридора создаст дефицит на межбанке и, как следствие, курс доллара может увеличиться, предупредил Паращий.

Пока же НБУ сокращает расходы на поддержку курса. "За последние две недели было продано менее 300 млн долларов, тогда как до этого с начала года продавали более 600 млн долларов в неделю", – отметил аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного депутата Даниила Гетманцева, в феврале наличный курс гривни по к доллару заметно укрепился. В частности, средневзвешенный курс по операциям продажи наличной валюты составил 39,89 грн/доллар, а на конец месяца – 38,94 грн/доллар. Это – наиболее низкий курс с лета 2022 года.

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