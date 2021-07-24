Курс доллара в Украине может взлететь до конца 2021 года: экономист дал прогноз

Курс доллара в Украине до конца 2021 года может подняться до 29,2 грн/$. Такой показатель заложен в государственном бюджете.

Такой прогноз дал доктор экономических наук Алексей Плотников в эфире канала "Украина 24". По словам эксперта, в настоящее время курс держится на стабильном уровне благодаря спросу на облигации внутреннего государственного займа, которые постоянно "выбрасывает" на рынок Министерство финансов.

Отметим, что официальный курс доллара в Украине 23 июля был установлен Нацбанком на уровне 27,19 грн/$.

Он добавил, что, когда это закончится, спрос на гривну упадет, а доллар будет дорожать. Это может произойти к осене или зиме.

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"Те, кто покупает эти облигации, как правило, продают доллары, покупают гривни и за гривни покупают облигации. Спрос на гривню поддерживается на достаточно высоком уровне. Когда это закончится или если это закончится, такой спрос на гривню, то, конечно, будет дорожать доллар. Будет там не 27,5 грн/$, а, возможно, будет к осени или зиме то, что было запланировано в государственном бюджете – среднегодовой курс, который там был 29,2 грн/$", – рассказал Плотников.

Напомним: ранее старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб в комментарии OBOZREVATEL предположил, что курс доллара в Украине может снизится с 27,2 до 27 грн/$ до конца июля.

Укрепление гривни произошло, по его словам из-за повышения учетной ставки НБУ на 0,5 п.п. до 8% в ответ на ускорение инфляции.

"Дополнительным позитивом стала информация о доразмещении еврооблигаций на $500 млн с погашением в 2029 году. Ориентировочную доходность размещения ждут на уровне 6,625%. Это меньше, чем доходность предыдущего, апрельского размещения, тогда она составила 6,875%", – добавил аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бюджетной декларации, которую приняли –депутаты Верховной Рады, говорится, что до конца 2024 года стоимость доллара не перешагнет отметку в 30 грн. Оснований для резкого повышения курса американской валюты в среднесрочной перспективе не наблюдается.