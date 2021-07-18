Курс доллара в Украине изменится, есть три сценария: сколько и почему заплатим за валюту

В Украине курс доллара в ближайшую неделю будет колебаться от 27,1 до 27,4 грн/$. При этом аналитики озвучивают три сценария развития ситуации: от стабилизации до девальвации.

О том, как и почему изменится курс доллара в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

"На ближайшую неделю мы не ожидаем заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться вблизи 27,2 грн. Наличная валюта будет стоить 27,1 – 27,3 грн/$", – спрогнозировал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Причин для такой тенденции множество. С одной стороны, достаточно вяло себя ведут покупатели валюты, а продавцы легко компенсируют спрос. С другой – выросли украинские экспортные выручки (в первую очередь у аграриев).

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Также летом традиционно растут переводы от украинских заробитчан, для которых количество вакансий выросло в несколько раз. Они работают за границей, а зарплату присылают своим семьям в Украину.

"В ближайшее время ожидаем движение рынка в узком диапазоне 27,2 – 27,35 грн/$", – спрогнозировал руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. На узком рынке даже небольшой объем покупок или продаж может изменить ход торгов, поэтому курс может вернуться даже к отметкам 27,3 грн/$.

В целом новостной фон для рынка относительно нейтральный. Исключением выступает принятие Верховной Радой бюджетной декларации, в которой утвержден прогноз Минфина по курсу гривни на 2021 год – 28 грн/$ и 2022 год на уровне 28,6 грн/$. Новости о перестановках в правительстве не оказали влияние на ход торгов. При этом хорошей новостью стало сообщение о том, что Евросоюз включил Украину в список стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на поездки.

"Аграрии немного снизили свое предложение валюты на рынке, но покупатели слабые. Вероятно, накануне нерезиденты не покупали валюту, хотя продолжают выходить активно из гривневых ОВГЗ. Так, за последние 5 дней они снизили свой портфель на 1,6 млрд грн, до 107,4 млрд грн", – отмечает Шевчишин.

Негативом для гривни остаются риски новых эпидемиологических ограничений из-за низкого уровня вакцинации и появления в стране штамма Дельта. В то же время, позитивным фактором является восстановление цен на зерновые на мировых рынках на текущей неделе, при том что цены на нефть откатились вниз от максимумов.

"За последний месяц гривня подешевела к "американцу" на 1,5%, в то время как потенциал для дальнейшего падения сохраняется. В условиях низкого интереса инвесторов к рисковым инструментам развивающихся стран гривня вполне может подешеветь к доллару до отметки в 27,4 грн/$", – прогнозирует аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Участники рынка крайне внимательно следят за ситуацией в США, где инфляция растет высокими темпами третий месяц подряд. В июне потребительские цены увеличились на 5,7% – самый высокий показатель за последние 13 лет. Главные причины: сильный внутренний спрос со стороны американцев, желающих потратить свои накопления, возросшие благодаря стимулам, на фоне дефицита товаров, который возник из-за перебоев в поставках. Дополнительный фактор – заметная нехватка рабочей силы, вынуждающая работодателей повышать зарплаты.

Инвесторы все больше склоняются к тому, что в ближайшее время в ФРС США решат пересмотреть свою позицию: свернут стимулы и начнут повышать ставки с целью контроля инфляции. Данные ожидания позитивно сказываются на стоимости доллара и усиливают давление на остальные валюты.

В целом аналитики сходятся во мнении, что резких колебаний ни в сторону ревальвации, ни в сторону девальвации ждать не стоит. Доллар будет находиться в уже привычном для себя коридоре.