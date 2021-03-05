Курс биткоина в марте может взлететь до $48 тыс.: прогноз эксперта

На второй неделе марта рынок криптовалют будет благоприятным для краткосрочных спекулянтов. Диапазон колебания цены на биткоин может составить порядка $6 тысяч с нижней границей в районе $42000 и верхней границей на уровне $48000. По данным CoinDesk, криптовалюта сейчас стоит $46,868.31.

Причиной изменения цены станет отсутствие важной статистики из США, так как традиционно весь информационный поток сосредоточен на первой неделе месяца. Об этом OBOZREVATEL рассказал старший аналитик компании Hamilton Алекс Шустер.

Кроме того, началась коррекция вниз на американском фондовом рынке. Это может стать причиной бегства инвесторов с крипторынка.

"Также стоит отметить, что криптотрейдеры будут принимать во внимание недавнее начало коррекции биткоина с исторического максимума и понимая, что рынку нужно время для консолидации, вряд ли станут торопиться с новыми масштабными покупками. Покупки в районе $42000 должны иметь краткосрочную цель фиксации прибыли сугубо по техническим причинам. Недавние комментарии в СМИ со стороны Дубайского фонда FD7 Ventures о том, что в течение месяца они продадут свои активы в биткоинах на $750 млн и на вырученные средства купят альткоины также будет фактором давления без возможности перейти в фазу роста", – отмечает эксперт.

Управляющий директор FD7 Ventures Пракаш Чанд заявил, что в будущем криптовалюты Polkadot, Cardano и Ethereum станут ценнее и дороже главной цифровой монеты, а биткоин в компании считают "довольно бесполезным". "Обычно подобные вербальные драйверы отражаются на котировках негативно", – подытожил Шустер.

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