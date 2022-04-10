Страны ЕС вскоре обсудят отказ от импорта нефти из РФ: кто выступает против эмбарго

Правительства стран ЕС уже на этой неделе собираются начать дебаты касательно отказа блока от поставок российской нефти. Европейские чиновники стремятся сделать нефть ключевым аспектом следующего пакета санкций против РФ из-за кровавой войны, которую последняя развернула против Украины.

Однако вопрос, скорее всего, не будет решен в ближайшее время. Дело в том, что Германия продолжает сопротивляться идее запрета на нефть, а официальные лица ЕС опасаются действовать во время президентских выборов во Франции, пишет The Wall Street Journal.

Между тем, по словам дипломатов, Венгрия еще больше укрепилась в своей оппозиции. Именно эта страна выступила против введения эмбарго на импорт нефти из РФ.

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В пятницу, 8 апреля, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что включит нефтяные санкции в повестку дня, когда министры иностранных дел союза встретятся в Люксембурге 11 апреля.

"Санкции, о которых мы договорились, наносят большой ущерб российской экономике, но за ними должно последовать еще больше", – сказал Боррель в украинской столице. При этом любые быстрые решения по нефтяным санкциям сталкиваются с серьезными политическими препятствиями.

Позиции государств-членов ЕС по этому вопросу разделились. Представители Брюсселя заявляют, что 11 апреля не будет никаких решений.

Германия, крупнейшая экономика Европы, возглавляет оппозицию санкциям на импорт российской нефти или газа и до сих пор сопротивлялась призывам стран Прибалтики и Польши ужесточить энергетические санкции.

Чиновники ЕС изучают такие идеи, как поэтапное нефтяное эмбарго, тариф на импорт российской нефти для снижения спроса и др. Блок уже объявил о планах со временем сократить импорт российских энергоресурсов, но давление в отношении более быстрых энергетических мер растет.

О санкциях в отношении нефти "будет нелегко договориться, и существует множество вариантов политики" сказал Муджтаба Рахман, глава европейского отдела консалтинговой фирмы Eurasia Group, специализирующейся на политических рисках. Но он также добавил, что импульс для принятия той или иной формы действий по нефти растет.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас заявил, что Европадолжна ввести полное торговое эмбарго против России. Речь идет о полном запрете на экспорт, импорт, а также инвестиции. По словам Саударгаса, такой шаг предоставит политическую свободу в принятии решений странам-членам НАТО и окажет воздействие на экономику РФ.