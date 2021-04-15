Крупный лоукостер закрыл продажу билетов на 15 рейсов из Украины

Авиакомпания SkyUp изъяла из системы бронирования сразу 15 маршрутов из Киева и Львова в Европу. Эти рейсы планировали запустить в летнем расписании 2021-го.

Об этом сообщает avianews.com Так, нельзя купить авиабилеты на все маршруты из аэропорта Борисполь в Германию – Берлин, Ганновер, Нюрнберг, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен и Штутгарт.

Также закрыта продажа на маршруты из Киева в Копенгаген, Стокгольм и Остраву. Во Львове закрыли продажу билетов на рейсы в Аликанте, Лодзь, Бергамо, Париж и Прагу.

Отметим, что закрытие продаж билетов обычно происходит, когда авиаперевозчик отказывается от полетов и отменяет рейсы. В данном случае это может быть связано с низким спросом на маршруты в Европу из-за того, что страны ЕС до сих пор не назвали дату открытия своих границ для туристов из Украины.

Ранее стало известно, что правительство Мальты планирует выплатить путешественникам по 200 евро. Такой шаг поможет быстрее возобновить туристическую сферу, которая практически исчезла из-за пандемии коронавируса. Однако сумма зависит от отеля, который выберет турист, и количества дней пребывания.

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