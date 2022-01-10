Крупнейшие лоукостеры отменили десятки рейсов из Украины: какие направления остались
Лоукостеры Ryanair и Wizz Air в декабре объявили о временном прекращении десятков рейсов в Украине. На зимний сезон они оставили 103 активных маршрута из нашего государства. У Ryanair этот показатель составляет 55 маршрутов, у Wizz Air – 48.
Первый зимой выполняет 31 маршрут из Киева, 15 маршрутов из Львова, а также 9 маршрутов из Одессы. Всего маршрутная сеть из аэропортов Украины включает 81 направление из нашей страны (Киев, Львов, Одесса, Харьков и Херсон). Об этом сообщает Аvianews.
При этом число активных маршрутов на данный момент составляет 55. Или же 68% от общего количества направлений.
Число маршрутов всего/число активных маршрутов в Украине:
Киев: 36/31;
Львов: 23/15;
Одесса: 14/9;
Харьков: 6/0;
Херсон: 2/0;
Всего: 81/55;
Wizz Air
Венгерский Wizz Air – самый крупный среди всех лоукостеров на авиарынке Украины. Он включает в целом 119 маршрутов (выполняются или запуск ожидается). На данный момент лоукостер выполняет полеты по 48 маршрутам из столицы, Львова и Харькова. При этом рейсы из Одессы и Запорожья приостановлены (за исключением единичных перелетов на праздничный период).
Число маршрутов всего/число активных маршрутов в Украине:
Киев: 52/30;
Львов: 33/10;
Харьков: 14/8;
Одесса: 14/0;
Запорожье: 6/0;
Всего: 119/48.
Напомним, в список отмененных рейсов Ryanair вошли:
Киев – Быдгощ (с 10 по 31 января);
Киев – Мальта (с 10 по 31 января);
Львов – Бари (с 10 по 31 января);
Львов – Палермо (с 10 по 31 января);
Львов – Пиза (с 10 по 31 января);
Львов – Турин (с 10 по 31 января);
Львов – Манчестер (с 10 по 31 января);
Львов – Братислава (с 10 по 31 января);
Харьков – Вильнюс (с 6 по 31 января);
Харьков – Варшава (с 6 по 31 января);
Харьков – Краков (с 6 по 31 января);
Харьков – Познань (с 6 по 31 января);
Харьков – Будапешт (с 6 по 31 января);
Харьков – Милан (с 6 по 31 января);
Одесса – Катовице (с 10 по 31 января);
Одесса – Болонья (с 10 по 31 января);
Одесса – Барселона (с 10 по 31 января);
В список отмененных рейсов Wizz Airвошли:
Харьков – Венеция;
Запорожье – Будапешт (отменено после 10 января);
Запорожье – Дортмунд;
Запорожье – Милан;
Одесса – Болонья;
Одесса – Гданьск;
Одесса – Катовице;
Киев – Ганновер;
Львов – Верона;
Львов – Щецин.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине начал работу бюджетный авиаперевозчик из Испании – Vueling Airlines. Лоукостер запустил регулярные рейсы из Парижа (аэропорт "Орли") в Киев ("Борисполь"). Стоимость билета в одну сторону составляет 30 евро (917 грн).