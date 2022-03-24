Одна из крупнейших авиакомпаний России отправила персонал в простой

Крупнейшая российская чартерная авиакомпания AZUR air отправила часть сотрудников в простой. Причина – падения перевозок из-за закрытия воздушного пространства для российских самолетов в связи с развязанной РФ войной против Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс". Отмечается: в период простоя работнику выплачивается 2/3 от оклада. Также за ним сохраняются:

рабочее место;

условия по добровольном медицинском страховании.

"В связи со сложившейся ситуацией и серьезным снижением пассажиропотока AZUR air временно ввела простой в отношении части персонала – который задействован в производстве и выполнении полетов", – приводит издание слова представителя компании. При этом подчеркивается: точное число отправленных в простой сотрудников он называть не стал.

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В свою очередь напомним, что западные лизингодатели потребовали от России вернуть им более 500 самолетов. Их общая остаточная стоимость составляет 20 млрд долларов.

"Уже запросы поступили на более чем 500 самолетов иностранного производства. Мы сейчас определяемся с правительством по поводу их выкупа. Объем выкупа – 20 млрд долларов по остаточной стоимости, если выкупать то, что мы недоплатили", – сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.

При этом он назвал указанную сумму "очень большой". А само требование западных лизингодателей – "политическим решением".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия с 2000-х годов пытается разрабатывать собственные самолеты МС-21. В результате наложенных на странe санкций и из-за отказа большинства компаний сотрудничать с государством, которое развязало бессмысленную и кровавую войну против Украины, компоненты для "российских самолетов" перестали поставлять. Планы о производстве четырех самолетов к 2024-му сорвались.

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