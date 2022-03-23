От России потребовали вернуть 500 самолетов на 20 млрд долларов

Западные лизингодатели потребовали от России вернуть им более 500 самолетов. Их общая остаточная стоимость составляет 20 млрд долларов.

Об этом сообщил министр транспорта России Виталий Савельев во время выступления на заседании Совета Федерации (верхней палаты российского парламента). По его словам, российские авиакомпании пока безуспешно пытаются вести переговоры по этому вопросу.

"Уже запросы поступили на более чем 500 самолетов иностранного производства. Мы сейчас определяемся с правительством по поводу их выкупа. Объем выкупа – 20 млрд долларов по остаточной стоимости, если выкупать то, что мы недоплатили", – сказал Савельев.

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При этом он назвал указанную сумму "очень большой". А само требование западных лизингодателей – "политическим решением".

Ранее же Савельев признал, что решение России не отдавать лизинговые самолеты по требованию владельцев является воровством. "Они не будут обслужены на Западе, их даже не выпустят, в силу того, что мы забрали чужую собственность", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия с 2000-х годов пытается разрабатывать собственные самолеты МС-21. В результате наложенных на странe санкций и из-за отказа большинства компаний сотрудничать с государством, которое развязало бессмысленную и кровавую войну против Украины, компоненты для "российских самолетов" перестали поставлять. Планы о производстве четырех самолетов к 2024-му сорвались.

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