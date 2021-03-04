Крупная энергетическая компания завершила финансирование 'Северного потока-2'

Немецкая энергетическая компания Uniper больше не будет инвестировать в проект "Северный поток-2".

Об этом сообщил глава компании Андреас Ширенбек на онлайн-конференции, пишет "РИА Новости". Uniper стала четвертым из пяти европейских партнеров "Газпрома", объявивших об окончании финансирования проекта. Пока такого заявления не сделала лишь французская Engie.

При этом Ширенбек отказался называть сумму, которую компания направила Nord Stream 2 AG. "Я не могу подтвердить вышеупомянутый объем инвестирования по проекту, мы его и в прошлом не комментировали", – сказал он.

Глава компании пояснил, что Uniper – финансовый инвестор, но непосредственно сам трубопровод не прокладывает, хотя внимательно следит за его завершением. По его словам, технических препятствий для этого нет.

"Мы верим в то, что рациональный подход возобладает, нам нужен "Северный поток-2" для обеспечения бесперебойных поставок газа в Европу. Это коммерческий проект, он закончен уже на 98%, и мы надеемся, что он будет завершен", – подытожил Ширенбек .

Ранее компания Wintershall Dea заявила о завершении инвестиций в "Северный поток-2", которые в общем составили €730 млн. Организация получила штраф от польского регулятора UOKiK за участие в строительстве трубопровода.

Кроме того, поставщик нефтесервисных услуг Baker Hughes заявил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование их совместной с "Северным потоком-2" деятельностью. Результатом расследования может стать введение санкций против компании. Крупная французская страховая компания Axa в конце февраля сообщила о выходе из проекта.

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