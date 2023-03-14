Кредиты для украинцев стали еще дороже: сколько стоит взять деньги в долг в банка

В Украине дорожают кредиты для физических лиц. По официальным подсчетам, за февраль ставки по новым займам в гривне составили 36%, увеличившись за месяц на 0,3 процентных пункта.

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Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). Ставки по займам в валюте при этом снизились с 7,2% до 5,1% годовых.

На этом фоне, а также в связи со снижением платежеспособности, граждане все меньше занимают деньги у банков. Так, кредитный портфель банков за февраль снизился на 1,3% (до 987 млрд грн). Падение чисто по физлицам составило 1,5% (до 207 млрд грн).

В первые месяцы войны в 2022 году банки в принципе практически остановили выдачу кредитов населению – на займы просто не было спроса. Однако, как рассказал "Фокусу" председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек, уже с лета-2022 кредитование начало понемногу восстанавливаться.

Однако война все же изменила рынок. По словам банкира, сейчас главный акцент делается на небольших кредитах наличными и карточных лимитах.

"Эти продукты могут существовать в условиях дороговизны ресурсов. Что касается более сложных продуктов, как ипотека, автокредитование, то будут сделаны только очень осторожные шаги. По всей вероятности оживление лизинга по финансированию автомобилей", – отметил Свитек.

Кроме того, осенью 2022 года правительство запустило программу льготного ипотечного кредитования єОселя. Эксперты ожидают, что большинство новых ипотечных кредитов в 2023 году будут выданы именно в рамках этой программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за время полномасштабной войны выросла доля неработающих кредитов (NPL, просрочка 90 дней и более) – с 34 до 39% от общего количества займов. Однако банки не торопятся массово судиться с украинцами за возвращение долгов по этим займам, а значит кредиты, скорее всего, продадут коллекторам.

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