Корупційні рішення НКРЕКП в інтересах трейдерів/спекулянтів заганяють у великі збитки та банкрутство національні енергомпанії. Це ставить під реальну загрозу можливість їх підготовки до наступного опалювального сезону. Під цим штучно створеним приводом суспільство знову переконуватимуть у небхідності відновлення імпорту електрики з Росії.

Така політика НКРЕКП і влади загалом веде до втрати енергонезалежності України і корупційного збагачення обмеженого, але всім відомого кола осіб, ціною втрати українцями сотень тисяч робочих місць.

Я звертаюся до нинішньої влади з вимогою припинити корупційну вакханалію на енергоринку України в інтересах Кремля.

Голова НКРЕКП Тарасюк і корумповані члени комісії мають бути негайно звільнені з посад, а їх корупційні рішення - предметом розслідування антикорупціонерів.

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Пропоную президенту терміново розглянути на РНБО ситуацію в енергетиці і стан підготовки до наступного опалювального сезону. За результатами засідання РНБО накласти санкції на Тарасюка і всіх членів НКРЕКП, які відверто і системно працюють на Росію, знищуючи в інтересах ворога енергетичну незалежність України.

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