Коронавирус ударил по McDonald's – картошка фри стала дефицитом

В McDonald's Japan заявили, что какое-то время будут продавать картофель фри только небольшими порциями из-за нехватки продукта, чтобы избежать еще большего дефицита. Причинами послужили нарушение цепочки поставок из-за пандемии коронавируса, а также наводнения в Канаде.

"Из-за крупномасштабного наводнения возле порта Ванкувер и кризиса глобальной цепочки поставок, вызванного пандемией коронавируса, поставки картофеля задерживаются", – заявили в McDonald's. Об этом сообщает The Guardian.

В компании также заявили, что уже приняли меры для обеспечения того, чтобы клиенты могли заказывать картофель фри порциями любого размера. Кстати, в 2014-м у сети возникла подобная проблема из-за спора, произошедшего в США. Тогда более 3000 ресторанов McDonald's в Японии заявили, что в обозримом будущем будут продавать только небольшие порции картофеля фри.

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Также это не первые проблемы со снабжением глобальной сети, к которым привел коронавирус. Из-за проблем с цепочкой поставок в конце августа в McDonald's в Англии, Шотландии и Уэльсе закончились молочные коктейли. Сеть ресторанов быстрого питания тогда также осталась без некоторых бутилированных напитков в своих 1250 торговых точках в Великобритании.

Стоит отметить, что коронакризис сильно повлиял на множество секторов. К примеру, туризм, здравоохранение и торговлю. Автомобильная и пищевая промышленность очень сильно пострадали от пандемии, так как цепочки поставок была серьезно нарушены.

Ранее специалисты предупреждали о возможном дефиците многих продуктов питания. В супермаркетах и магазинах в американских городах еще осенью наблюдалось уменьшение товаров, а некоторые продукты стали дефицитными. Речь идет о бананах, арахисовом масле, рыбных палочках.

Кроме того, в мире может возникнуть дефицит товарного вина и шампанского в праздничный зимний сезон. Дело в том, что увеличился спрос на коробки и бутылки для алкогольных напитков. Также выросли цены на доставку товаров по всему миру.

Производители вин сейчас столкнулись с логистическими проблемами. Американские виноделы также жалуются, что на рынке нет бутылок для розлива.

Как сообщал OBOZREVATEL, объем фальсифицированных продуктов, которые продают в канун Нового года, впечатляет. "Победителем" антирейтинга является икра.

Покупателям следует быть особенно внимательными и аккуратными во время предпраздничных закупок. В частности, желательно внимательно читать маркировку на продуктах, а также помнить, что дешевое хорошим быть не может.