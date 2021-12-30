В Украине ограничат производство сладостей? Почему "кондитерке" грозит кризис и чего ждать украинцам

Украинская кондитерская отрасль катится в глубокий кризис. Некоторые производители уже заявили о планах полностью или частично свернуть производство отдельной продукции. Одна из главных причин – цена на газ, которая в 2021 году взлетела в разы.

Какие сладости вскоре могут исчезнуть с прилавков и чего дальше ждать украинцам, узнавал OBOZREVATEL.

Почему кондитерскую отрасль настиг кризис?

Кондитерская отрасль – одна из наиболее стабильных в нашей экономике. За последние годы украинская "кондитерка" стремительно завоевывала рынки за границей, а за первые 10 месяцев 2021-го наши производители экспортировали 218 тысяч тонн продукции. До конца года, по прогнозам профильных экспертов, эта цифра будет на уровне 250 тысяч тонн. Общая сумма экспорта потянет на 600 миллионов долларов.

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Но теперь позиции украинской "кондитерки" оказались под угрозой. О проблемах заговорили еще в начале текущего года, когда представители Торгово-промышленной палаты Украины совместно с Ассоциацией "Укркондпром" обращали внимание на критическую ситуацию на рынке сахара. Как рассказывает первый вице-президент ТПП Михаил Непран, этот рынок чересчур монополизирован, из-за чего цены на сахар стремительно росли.

"По сути, на рынке сахара есть четыре игрока, которые диктуют свои условия. Уже тогда сахар был слишком дорогим и было понятно, что у производителей кондитерских изделий будут проблемы как с экспортом (товары станут неконкурентоспособны), так и внутри страны", – говорит Непран.

По словам Непрана, правительству предлагали создать сахарный фонд, делать запасы, проводить интервенции на рынке и сбивать цену рыночными методами. Но к обращению не прислушались.

Второй фактор, который буквально "добивает" отрасль сейчас – цены на газ. Как говорит президент Ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк, в этом месяце стоимость газа для них держится в пределах 34-35 тысяч гривен за тысячу кубометров, а в январе уже превысит 45 тысяч гривен за такой же объем.

"У нас высокие цены на сырье. Сложные расчеты с торговыми сетями, которые не возвращают нам средства в течение долгого времени. Но цена на газ стала контрольным выстрелом. И мы не знаем, как управлять этими процессами. Многие компании не знают, что делать в следующем месяце. С одной стороны, остановка производства тянет дополнительные расходы: это и штрафные санкции, и потеря партнеров, и рынков. Но с другой стороны, нельзя работать в убыток. Потому вероятно, какие-то ассортиментные группы будут выводить", – утверждает эксперт.

С начала года производители уже подняли цены на 25-30%. Сейчас, по словам Балдынюка, их нужно увеличить еще на 10-15%. С новыми ценами украинская "кондитерка" начинает проигрывать производителям из других стран. Наши производители могут потерять как иностранные рынки, так и украинского потребителя. Вернуть свои позиции будет крайне сложно.

Если же предприятия начнут закрывать, пострадают не только их владельцы. Украина в целом потеряет и часть налогов, и рабочих мест.

Какие товары могут перестать производить?

Как рассказывает Балдынюк, с шоколадной группой ситуация еще не такая плохая и производителям за счет маржинальности удается выйти на прибыль. В то же время мучная (печенье, бисквиты) и карамельная группы уже невыгодны в производстве:

"По этим группам удар самый большой. Печи на газу. Переделать их ни во что нельзя", – отмечает Балдынюк.

Какие именно предприятия будут сворачивать производство – пока неизвестно. Сами компании таких заявлений еще не делали, чтобы не навлечь на себя преждевременных проблем с партнерами. А в профильной Ассоциации эту информацию не разглашают до момента, пока компании не выступят с официальными заявлениями.

В то же время Балдынюк подчеркивает, что сейчас проблемы того или иного рода есть у всех членов их Ассоциации. В частности, речь идет о таких известных компаниях, как ROSHEN, "АВК", "Лукас", "Nestlе Украина", "Mondelez Украина" и других.

Будет ли дефицит печенья и конфет?

Эксперты успокаивают: по потребителям кризис в кондитерской отрасли не ударит, дефицита и пустых полок с печеньем или леденцами быть не должно. "У нас есть договор о зоне свободной торговли. Вместо украинских кондитерских изделий будут европейские. Ниши пустыми не будут. Не будет ROSHEN или "АВК" – будут польские, чешские или другие производители", – говорит Непран.

В целом, кризиса в кондитерской отрасли потребители не почувствуют. На прилавках украинское печенье очень быстро могут заменить тем же польским, которое уже сейчас выбирают многие покупатели из-за относительной дешевизны. Но также стоит понимать, что кондитерская отрасль платит немало налогов в бюджет, а еще – это дополнительные рабочие места. Поэтому частичное закрытые производства отразится далеко не лучшим образом на украинской экономике. Кризис может перекинуться и на сопутствующие отрасли: мучную, сахарную, производство жиров и упаковок. В таком случае потери могут стать очень значительными.