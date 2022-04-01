"Кому война, кому мать родна": арендаторов призвали пойти на уступки бизнесу

В Украине часть бизнеса не работает, продажи приостановились, при этом некоторые арендаторы продолжают требовать оплату. Чтобы сохранить предприятия, необходимо ввести мораторий на прекращение аренды.

Такое мнение в Facebook озвучил директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин. "Знаете, что такое бля*ство во время войны? Говорил сегодня с несколькими друзьями, бизнес и продажи стоят. Свободную ликвидность направили на фронт. Война, все понимают приоритеты. Обычная ситуация", – рассказывает экономист.

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При этом часть арендаторов продолжает взымать плату. Эксперт предлагает

на два месяца ввести мораторий на прекращение аренды, взыскание арендной платы, как это сделали с кредитами.

"Как компромисс можно предусмотреть взимание платы не более 50% или как минимум – коммунальные платежи

Иначе война закончится, а рабочих бизнесов будет еще меньше", – написал Амелин.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине президент, народные депутаты и правительство "переформатировали" экономическую модель. Чтобы дать возможность бизнесу выжить в военных условиях, часть налогов отменили, ставки урезали, а правила либерализовали.

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