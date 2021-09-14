Кому в Украине платят от 70 тыс. грн: названы самые выгодные вакансии

В Украине в десятку самых высокооплачиваемых вакансий оказались предложения для программистов. Большего всего могут зарабатывать специалисты, которые владеют языком программированы Ruby on Rails – в среднем 77 тыс. грн.

Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Стоит отметить, что IT-шники в Украине традиционно зарабатывают значительно больше, чем специалисты других сфер. Это связано с тем, что работодатели вынуждены за них конкурировать с международными компаниями.

Ruby on Rails программист – 77000 грн

Программист баз данных – 62500 грн

Программист Java – 60000 грн

Тим лид – 60000 грн

C++ программист – 60000 грн

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.Net-программист – 57500 грн

Разработчик мобильных приложений – 50000 грн

Angular-разработчик – 50000 грн

ASP.Net программист – 48500 грн

IOS-программист – 47000 грн

Средняя зарплата в Киеве при этом составила всего 17500 грн. Это самый высокий показатель в украине. Для сравнения, в Харькове зарабатывают 14000 грн, в Запорожье всего – 12000 грн, во Львове – 13000 грн, в Одессе – 15000 грн.

Менеджер по продажам – 18500 грн

Продавец-консультант – 11000 грн

Водитель – 7000 грн

Повар – 13900 грн

Администратор – 12000 грн

Бухгалтер – 14000 грн

Грузчик – 12000 грн

Менеджер по работе с клиентами – 15500 грн

Директор – 21000 грн

Офис-менеджер – 12000 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине, по данным Госстата, средняя зарплата в июне выросла на 6% и достигла 14 313 грн (примерно 530 долларов). Такой показатель – наивысший за все годы независимости. Ранее стремительный рост зарплат наблюдался до 2013-го, но позже, в кризисные времена, пошел резкий спад.